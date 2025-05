Castelar Sur: Torturaron a una jubilada con la plancha caliente para que entregara sus ahorros

Cuatro delincuentes ingresaron durante la madrugada de sábado pasado a una vivienda de Castelar Sur, donde amenazaron y torturaron con una plancha caliente a la dueña, una jubilada de 58 años, para que les entregara sus ahorros.

El hecho ocurrió el sábado en Saladillo al 3300. La víctima dormía cuando los ladrones rompieron una reja y accedieron a la propiedad.

«Me desperté con cuatro hombres alrededor de mi cama. Me hicieron callar, me amordazaron, que amenazaron con cortar los dedos. Todo el tiempo exigiendo dinero. Yo les decía que no tenía nada», comentó la mujer a Telefé Noticias.

Los agresores se llevaron algunos objetos de valor y permanecen prófugos. La causa quedó en manos de la UFI 4 de Morón.