Castelar: Una nena de 13 años denunció haber sido abusada por tres sujetos en la Plaza del Vagón

La Justicia investiga una denuncia de abuso de menores en la Plaza del Vagón de Castelar Norte, ocurrida en lunes pasado cerca de las 19 horas. El caso fue presentado ante la Comisaría 7° de Morón, cuyo personal busca ahora tres sospechosos.

De acuerdo a la denuncia, la adolescente de 13 años regresaba a su casa cuando, al pasar por el corredor de Los Incas, tres sujetos aparecieron y la comenzaron a manosear. Cuando llegó a su destino, le contó su madre, que dio aviso al 911.

La Policía comenzó una búsqueda y elevó la causa a la Fiscalía N°6 de Morón, a cargo de Fernando Siquier Rodríguez.

Según versiones periodísticas, se esperaba a la víctima el martes pasado en el Centro de Asistencia a la Víctima del Ministerio Público Fiscal, pero no se presentó. De todos modos, el fiscal ordenó un relevamiento de cámaras de seguridad de la zona para intentar dar con los agresores, a quienes en principio la adolescente no alcanzó a verles sus rostros.

La causa quedó caratulada como abuso sexual simple y ahora todo depende del material que puedan conseguir los investigadores para cotejar lo sucedido y dar con los responsables, según informó el portal de Primer Plano.