Ciudadela: Detienen al joven que viajó por el mundo hackeando el programa «Aerolíneas Plus»

La Policía Federal detuvo en Ciudadela a un joven de 30 años acusado de vulnerar el sistema de millas del programa “Aerolíneas Plus” y haber defraudado por una suma millonaria a la empresa mediante la manipulación de su sistema informático.

La causa tuvo su origen cuando la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°9 a cargo del Dr. Guillermo Marijuan, convocó al Departamento Unidad Investigativa Contra la Corrupción para realizar tareas tendientes a establecer una maniobra fraudulenta sufrida por la mencionada compañía aérea.

La fuerza emprendería diversas labores de campo, análisis e intervenciones telefónicas que oportunamente resultaron dispuestas por las autoridades judiciales. Así se logró identificar a un individuo apuntado por el hecho en cuestión.

Según denunciaron desde la entidad, entre diciembre de 2023 y enero de 2025 se alteró sistemáticamente el sistema informático del programa “Aerolínea Plus”. La práctica se habría perpetrado al modificar parámetros técnicos del sistema de compra de millas, para luego adquirirlas a valores muy menores a los verdaderos, lo que le provocó a la compañía la pérdida de casi un millón de dólares.

En ese marco, es dable señalar que entre los destinos más frecuentes vinculados al uso de las millas figuran Cancún, Ezeiza, Madrid y Roma.

A medida que las pesquisas se fueron intensificando, los funcionarios policiales localizaron un inmueble correspondiente al principal investigado; un hombre domiciliado en el partido bonaerense de Tres de Febrero.

Así las cosas, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°7 a cargo del Dr. Sebastián Norberto Casanello, Secretaría N°13 del Dr. Pablo Gastón Lemos, ordenó el allanamiento. El mismo se llevó a cabo, a su vez, con la anuencia del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de San Martín a cargo del Dr. Emilio Ramón Canicoba, Secretaría N°1 de la Dra. María Isabel Romano.

Durante el procedimiento, desarrollado sobre la calle Pedro Elizalde de la localidad de Ciudadela y por el cual se contó con la participación del Departamento Técnico de Cibercrimen, se materializó la captura del masculino previamente referido. Además, se secuestraron dos notebooks, dos teléfonos celulares y misma cantidad de discos rígidos, entre otros elementos de interés para la judicatura.

El detenido, de nacionalidad argentina y 30 años de edad, quedó junto a los materiales decomisados a disposición del magistrado interventor en el marco del hecho caratulado como “Defraudación contra la Administración Pública”.