En La Matanza: Una línea de colectivos está de paro, tras otro violento ataque a un chofer

Trabajadores de la línea de colectivos 126 de La Matanza están de paro, luego de que uno de sus choferes fuera víctima de un violento asalto a la medianoche, de camino a la cabecera del cementerio de Villegas, a 200 metros de la terminal.

Ante los reiterados robos y ataques decidieron iniciar un paro total de actividades y se encuentran protestando en una de las cabeceras, en La Tablada. Más tarde movilizarán hacia la rotonda de San Justo para cortar la circulación del tránsito.

Los colectiveros de la línea 126 reclaman seguridad para realizar su trabajo y denuncian que este no es el único robo violento que sufrieron recientemente. Según indicaron, el mes pasado tuvieron otros tres asaltos a mano armada y temen que el próximo pueda terminar con una muerte.

Fuentes del caso confirmaron a Clarín que Matías Vargas, el chofer atacado, se encuentra fuera de peligro a pesar de que recibió tres puñaladas: en la cabeza, donde le dieron tres puntos de sutura; en el brazo, donde recibió otros tres puntos; y en la pierna, donde le hicieron dos.

El robo ocurrió pasadas las 23 de este martes en el barrio Villegas de Ciudad Evita, en la provincia de Buenos Aires, cuando tres personas subieron al interno 46 de la línea 126 simulando ser pasajeros. Cuando se quedaron solos con el chofer, lo atacaron para asaltarlo.

🇦🇷 Así fue el ataque al chofer de la línea 126, en La Matanza: el delincuente viajaba con dos cómplices y lo apuñaló. pic.twitter.com/DvBlDYxGyP — ES RE VIRAL (@esreviral) May 21, 2025

El conductor se defendió y comenzó a forcejear con los ladrones, quienes lo apuñalaron en la cabeza, brazos y una pierna con un arma blanca.

Los compañeros de la víctima esta mañana cortaron la colectora a la altura de Ruta 4 y Monseñor Bufano, para reclamar a las autoridades mayor seguridad.

«Esto es insostenible. Los compañeros vienen a trabajar y no saben si vuelven a la casa. Tenemos como seis denuncias en el mismo lugar. No vamos a esperar que muera un chofer para tomar una medida», dijo Julián, delegado de la línea 126, en diálogo con TN.

El representante de los choferes advirtió que a su compañero «podrían haberlo matado» y aseguró que habrá corte total del servicio de la línea «hasta que nos den una respuesta».

«Ya no se aguanta más, trabajamos por ‘dos pesos con cincuenta’ y no tenemos seguridad. Hace años tendrían que haber puesto las cabinas, cuando pasan estas cosas nos prometen prevención, pero después no vemos nada», marcó.

Asimismo, adelantó que hay choferes de varias líneas de colectivos que apoyan el reclamo y se reunirán con ellos para ver cómo proceder con las manifestaciones. «Queremos que nos escuchen, así no se puede seguir más», expresó.