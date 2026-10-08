La cooperadora recauda fondos: Caen dos sospechosos por el robo al jardín N°908 de Ituzaingó

Mientras la cooperadora que integran los padres de la comunidad educativa organiza un festival para recaudar fondos que permitan reponer los insumos, la policía logró detener el martes pasado a dos sospechosos por el robo perpetrado el 20 de septiembre último en el Jardín de Infantes 908, ubicado en Santos Dumont y Bernal, Ituzaingó Norte.

La causa, caratulada como robo agravado bajo la modalidad escruche, quedó bajo intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de Ituzaingó y del Juzgado de Garantías 2 de Morón.

De acuerdo con el parte policial, los detenidos son dos hombres de 39 y 31 años de apellido Chávez. Las aprehensiones se concretaron después de una serie de tareas de campo realizadas por el Grupo Táctico Operativo de la comisaría 2ª de Villa Ariza.

Entre los elementos recuperados figuran un monitor de computadora, tres notebooks del programa Conectar Igualdad, un parlante, una consola de sonido, un televisor y herramientas, de acuerdo con el registro policial. La Justicia deberá determinar mediante peritajes y reconocimientos si todos esos objetos pertenecen al establecimiento y establecer el grado de participación de cada uno de los aprehendidos.

Durante la mañana del 21 de septiembre, antes de que comenzaran las clases, docentes, auxiliares y distribuidores de alimentos hallaron las instalaciones revueltas y detectaron faltantes en distintos sectores. Entonces hicieron la denuncia al 911 y suspendieron las clases de ese día. La directora del establecimiento, Cecilia Campos, denunció que habían forzado una puerta trasera para entrar al edificio durante horas en las que no había actividad escolar. El jardín linda con una obra en construcción en el patio trasero. Y las primeras hipótesis indicaban que por ese sector ingresaron.

Los investigadores comenzaron a analizar el posible recorrido de los autores. Gracias a las cámaras de seguridad, establecieron tres domicilios que podían estar vinculados. Durante los procedimientos avalados por la Justicia, los agentes detuvieron a dos acusados y secuestraron diversos objetos que podrían guardar relación con el material sustraído.

Además del perjuicio patrimonial, el robo tuvo consecuencias sobre la dinámica educativa: equipos tecnológicos y de audio, junto con los materiales de trabajo faltante, eran utilizados por docentes y alumnos en las actividades cotidianas.

Los dos aprehendidos quedaron a disposición de la UFI 2 de Ituzaingó. Mientras tanto, la comunidad educativa organizó un festival con fines solidarios para éste sábado 10 de octubre, que permita recaudar fondos para el propio jardín.