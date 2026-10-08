ATE marchó a la Legislatura por una mayor presión tributaria que mejore sus salarios, en PBA

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de la Provincia se movilizó hoy a la Legislatura bonaerense, en La Plata, en el marco de una «jornada de lucha» impulsada bajo el reclamo del «pase a planta permanente de todos los trabajadores precarizadas» así como también «la concreción de un salario que mejore el poder adquisitivo de los estatales».

Desde el mayor gremio estatal plantearon, además, la importancia de avanzar hacia las «recategorizaciones, el fortalecimiento la carrera administrativa y la necesidad de avanzar hacia la construcción y plena implementación de un Convenio Colectivo de Trabajo que garantice derechos, estabilidad y mejores condiciones laborales».

La columna partió de Plaza Italia y transitó la Avenida 7 hasta llegar a la altura del establecimiento legislativo ubicado a la altura de la calle 51. La cabecera estuvo compuesta por las principales referencias estatales de la provincia entre las que se encontraban el secretario de ATE provincia, Claudio Arévalo, la secretaria Adjunta, Eliana Aguirre, el titular de la CTA Autónoma provincial, Oscar “colo” de Isasi y su par nacional, Hugo “cachorro” Godoy.

Uno de los puntos que congregó la acción fue el planteo de una mayor progresividad tributaria, incrementando la presión impositiva «sobre los sectores de mayor capacidad contributiva, destinando esos recursos a la recuperación del salario». Esto en el marco del debate que se abre por el Presupuesto 2027, el último que presentará la gestión Kicillof.

En ese sentido, la movida podría beneficiar al gobernador. «Tenemos un solo culpable que es el gobierno nacional que se está quedando con los fondos que le corresponden a la provincia de Buenos Aires. No tenemos que equivocarnos sobre quien es nuestro enemigo. No está entre nosotros, nuestro enemigo es Javier Milei, que recibe las ordenes del Fondo Monetario Internacional que está ahogando a las provincia y los municipios», sostuvo Arévalo.

Y concluyó de cara al debate parlamentario: «Necesitamos que en el Presupuesto estén incluidos los pases a planta permanente de los becarios de la salud y trabajadores dela Educación. Somos los que sostenemos al Estado, sin trabajadores no hay Estado. En este nuevo presupuesto se tiene que ir a buscar la plata de los sectores que se enriquecen: el sector agrario, los countries y los sectores concentrados de la riqueza para distribuirla en el pueblo bonaerense».