GBA: La precarización del empleo municipal le genera al IOMA un perjuicio de $90.000 millones

La precarización del empleo municipal en la Provincia de Buenos Aires le genera al Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) un agujero superior a los 90 mil millones de pesos anuales. También desfinancia al sistema de previsión social bonaerense, según datos de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerense, que en su plan de lucha intenta que se cumpla con el Estatuto Municipal y se convoque al Consejo del Salario como marca la Ley 14656.

En territorio bonaerense hay unos 300 mil empleados municipales (es decir una tercera parte de todos los estatalesa de la Provincia), pero sólo el 60% tiene estabilidad laboral. El 40 restante se enmarca en figuras de contratación precarias o aún peor, como monotributistas («locación de servicios») o cooperativistas, el eslabón más bajo de la cadena.

Un estudio realizado por el sector indica que esos trabajadores dejan de aportar el 4,8% de sus salarios cada mes y otro tanto sus empleadores. Tomando un sueldo promedio para el sector, de 700 mil pesos, ese porcentaje da $33.600.

Como el municipio debería aportar otro tanto, la pérdida es de $67.200 por cabeza por mes, más de $800.000 anuales.

PLAN DE LUCHA EN TIGRE



CORTE A LA ALTURA DE LA PANAMERICANA POR SALARIOS DIGNOS PARA LOS MUNICIPALES.



La FESIMUBO sigue con las MEDIDAS DE FUERZA en el marco del PLAN DE LUCHA TOTAL, PERMANENTE Y PROLONGADO en toda la provincia de Buenos Aires.#Municipales pic.twitter.com/64fo7ozQXM — Fe.Si.Mu.Bo. (@fesimubo) October 6, 2026

Con un cálculo muy conservador, si hubiera cien mil monotributistas trabajando en los municipios bonaerenses, lo que se deja de recaudar son al menos 90 mil millones anuales, aproximadamente entre 5 y 7 puntos de la masa total de recursos.

Este es uno de los debates pendientes, que el sector reclama discutir en el Consejo de Empleo Municipal, una figura creada a través de la Ley 14.656 de 2014, que ni Daniel Scioli ni María Eugenia Vidal concretaron.

El gobernador se comprometió públicamente a hacerlo en más de una oportunidad pero la convocatoria fue suspendida por el ministro de Trabajo, Walter Correa. Ahora la anuncia para marzo de 2027. De ahí los carteles de «traidor» que llevaron desde los sindicatos al corte de ruta realizado en Panamericana y 197, como parte del plan de lucha.

La medida es la continuidad de otras similares que ya se dieron recientemente en Bahía Blanca, Cañuelas, Tigre e Ituzaingó. Además, preparan un corte sorpresivo en el Puente Pueyrredón. Si bien no lograron el objetivo final, un sólo día de paro alcanzó para que el intendente de Ituzaingó, Pablo Descalzo, otorgue un bono de $100 mil para los meses de octubre, noviembre y diciembre. En enero ya se incorporaría al básico. Durante los primeros nueve meses del año apenas si había otorgado un aumento de $50 mil pesos para llevar el salario mínimo de su gestión a 350 mil pesos.

Con información de NA