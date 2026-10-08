Morón: Un operativo limitó a la Plaza de la Cultura como «punto de encuentro» para ventas online

La Policía Federal impidió que este martes se utilice a la Plaza de la Cultura de Morón Norte como «punto de encuentro» para el intercambio de mercadería vendida a través de redes sociales. Los operativos habrían sido ordenados por el Juzgado Federal N°2 de Morón para los días martes y viernes, que son los de mayor movimiento comercial.

Sin que hasta ahora se haya hecho pública la denuncia que originó semejante medida judicial, fueron los propios vendedores quienes, en grupos de Facebook, compartieron imágenes y opiniones sobre el accionar de la Policía, que desplegó un importante número de uniformados sobre la plaza ubicada en Crisólogo Larralde, entre Salta y Cabildo.

«Supuestamente tenían orden del juzgado, pero no estaban haciendo nada malo. La gente sólo vende ropa y productos… no se entiende por qué ahora no se deja entregar ropa, cuando en Merlo, Moreno y más lugares sí se puede y es casi igual la gente que se junta», respondía ayer Oriana, una de las damnificadas, oriunda de Marcos Paz.

Las entregas se pautan para martes y viernes. Hay vendedores de municipios aledaños y, por supuesto, quienes venden online se quejan de que no se deja "trabajar". https://t.co/Uy3xHEAN7v pic.twitter.com/srLTaVgKuQ — Darío Albano (@albanodl) October 7, 2026

Ese espacio había sido ocupado por manteros a partir de la pandemia. Y era un reclamo tanto de la Universidad de Morón, como de la oposición. Finalmente, la gestión municipal decidió intervenir y, tras un empadronamiento de los vendedores, se montó una feria de emprendedores, a la que solamente pudieron anotarse vecinos de Morón. La mayoría de los manteros, de todas formas, en enero último se corrieron apenas unos metros, sobre la periferia de la plaza.

En un grupo de Facebook, «tienda🖤luna» (residente de Merlo) aseguró que «es el Municipio quien los envía a liberar la vía pública». Y recomendó a sus colegas: «Si sos de Morón te van a reubicar, para que no te pongas en la universidad, ya que la misma gente que va a estudiar hace las denuncias, y el personal de las empresas de colectivo, que también pagan la licitación para trabajar ahí. Si no sos de Morón te van a decir que no te podés poner».

En redes hubo emprendedores molestos, pero también entregados. «Qué bronca lo que hacen los polis, porque a los fisuras y a los chorritos ellos los cubren. Pero la semana pasada la policía les avisó que, si se ponían, las iban a levantar para que hagan entregas en otro lado, lejos de esa plaza… Hay Miles de plazas en Morón dónde pueden ir y que no pasen estas situaciones horribles, porque encima si les sacan la mercadería les sacan la comida de la semana».