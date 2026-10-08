La PFA secuestró 1200 autopartes valuadas en $70 millones de un taller clandestino de La Matanza

Efectivos del Departamento de Investigaciones de la Policía Federal Argentina secuestraron 1.200 autopartes que eran comercializadas de manera ilegal en la Zona Oeste del GBA. El operativo permitió detener al principal sospechoso.

La causa tuvo su origen en marzo del corriente año, a partir de una serie de tareas de campo y pormenorizados rastrillajes virtuales enhebrados por la División Delitos Contra el Automotor de la PFA, los cuales permitieron identificar a un hombre que utilizaba una reconocida plataforma digital para vender partes de auto de manera irregular (sin la correspondiente habilitación del Registro Único de Desarmaderos de Autopartes y Actividades Conexas).

A medida que fue avanzando la investigación, se descubrió un domicilio en Isidro Casanova (La Matanza) donde funcionaba un centro de almacenamiento de autopartes en cuestión, muchas de las cuales registraban solicitudes de secuestro vigentes por parte de diferentes fiscalías.

Con el total del material probatorio reunido, el Juzgado de Garantías N°4 de La Matanza a cargo del Dr. Fernando Horacio Pinos Guevara ordenó la ejecución del respectivo allanamiento.

Los servidores públicos ingresaron a la finca, emplazada sobre la calle Dante Alighieri al 5.400, consiguiendo identificar al implicado. El sospechoso intentó darse a la fuga en su camioneta, pero fue interceptado y obviamente detenido.

Durante el desarrollo del procedimiento, a su vez, se materializó el decomiso de dos teléfonos celulares y de 1.200 autopartes de diversos modelos y marcas, tales como tapas de cilindros, compresores de aire acondicionado, levas, cigüeñales y cajas de velocidades. Mercadería valuada aproximadamente en un total de $70 millones en el mercado negro.

El detenido, de nacionalidad argentina y 47 años de edad, quedó junto a los materiales confiscados a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley 25.761 (autopartes, desarmado y ventas).