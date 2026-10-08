Ranking de Global Data: Los intendentes de Zona Oeste no levantan su nivel de aprobación

La consultora Global Data actualizó éste miércoles el ranking de imagen pública de los intendentes del Conurbano bonaerense, en base a un relevamiento de 14.815 casos (485 a 751 promedio por municipio) realizado entre el 1 y 4 de octubre.

Los tres intendentes del Gran Buenos Aires mejor posicionados este mes, según el diferencial de imagen, fueron Fernando Gray (Esteban Echeverría), quien tiene margen a favor de +24,4 puntos porcentuales; Ariel Sujarchuk (Escobar) con +22,9 puntos; y, en tercer lugar, Federico Otermín (Lomas de Zamora), con un saldo positivo de +22,5 puntos.

En el otro extremo del ranking, los intendentes con peor desempeño fueron Julián Álvarez (Lanús), quien se ubica en el último lugar con un diferencial negativo de −20,2 puntos porcentuales; seguido por Gustavo Menéndez (Merlo), con −19,9 puntos; y Ramón Lanús (San Isidro), con un saldo de −18,7 puntos.

El ex titular del PJ bonaerense es el único de los tres que no enfrenta una interna dentro de la alianza de gobierno, aunque existe un bloque de concejales que responde a su antecesor, Raúl Othacehé, quien tuvo que armar un partido vecinal para ir a elecciones.

Los otros intendentes de la Zona Oeste no están mucho mejor: 56% de imagen negativa para Lucas Ghi (Morón) y 57.2 para Pablo Descalzo (Ituzaingó) quien se ubica un puesto por encima (20°) por un punto y medio de imagen positiva (40%). Les sigue Damián Selci (Hurlingham) con 54.3 de imagen negativa, 39.7 positiva y un diferencial de -11.4.

En zona amarilla aparecen, promediando la tabla, Mariel Fernández (Moreno) con 53% de imagen positiva; y Fernando Espinoza, con el 51.5%. La consultora sigue sin medir a Tres de Febrero, tras la licencia del senador provincial Diego Valenzuela, a pesar de que no es el único interinato en el GBA, debido al escaso margen de conocimiento del intendente (Rodrigo Aybar).

En relación con la variación respecto del mes anterior, el intendente que más creció fue Fernando Moreira (General San Martín), con una mejora de +4,6 puntos porcentuales. En contraste, la mayor caída del mes correspondió a Julián Álvarez (Lanús), quien registró un descenso de −5,1 puntos porcentuales.