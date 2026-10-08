Un militar fue hallado muerto, con un disparo en la cabeza, dentro de la Base Aérea de Morón

Un suboficial de la Fuerza Aérea fue encontrado muerto este miércoles en de la Base Militar de Morón Sur, en circunstancias que la Justicia Federal investiga. Por lo pronto, el cuerpo tenía una herida arma de fuego en la sien derecha.

El hallazgo ocurrió en uno de los puestos instalados dentro del predio, donde personal de las FFAA dio aviso a la Comisaría Morón 4ª (Gervasio Pavón), cuyos efectivos se trasladaron hasta el lugar, para constatar que un subalterno de 20 años se encontraba sin vida y con una herida en la sien derecha de su cabeza.

“La Fuerza Aérea Argentina lamenta informar que, en la tarde de ayer, se produjo el fallecimiento de un suboficial subalterno de la Institución, quien se encontraba prestando servicios en la Base Aérea Militar Morón”, señaló en un comunicado.

Desde la fuerza indicaron además que se activaron los procedimientos previstos y que se puso toda la información y los recursos disponibles a disposición de las autoridades judiciales.

“La Institución puso todos los medios a disposición de las autoridades judiciales intervinientes, colaborando plenamente para facilitar la investigación y determinar las causas de este triste suceso”, expresaron.

Tras las primeras actuaciones, la Justicia Federal dispuso que la investigación quedara a cargo de la Policía Federal Argentina, debido a que el episodio ocurrió dentro de una instalación militar de jurisdicción nacional.

La causa fue caratulada inicialmente como «Averiguación de causales de muerte», mientras se avanza con las medidas necesarias para determinar qué sucedió.

Entre las tareas de investigación se encuentran las pericias sobre el lugar del hallazgo y el arma involucrada, además de la reconstrucción de los momentos previos al fallecimiento. También se buscará establecer si el efectivo se encontraba solo cuando se produjo el disparo.

Por el momento, no trascendió oficialmente la identidad del militar fallecido ni se informó sobre la posible participación de otras personas en el episodio.

La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia Federal, a la espera de los resultados de las pericias que permitan esclarecer las circunstancias de la muerte.