Piden donaciones: Delincuentes robaron e incendiaron un Hogar de menores, en Paso del Rey

En la madrugada del último domingo, un grupo de delincuentes intrusó, robó e incendió el primer piso del hogar de familia y menores «Arca de Noé», perteneciente a la fundación «Todavía es Tiempo», en Paso del Rey (partido de Moreno).

El hogar ubicado en la calle Yapeyú al 1200, funciona como un centro de día para niños en riesgo y depende de la fundación que conduce el padre Pablo Mercenaro desde 1994. Se brindan talleres y alimentación. Sobre la calle Corrientes también funciona el jardín un comunitario de la institución.

Según el parte policial, al menos siete delincuentes forzaron las puertas del edificio, y subieron al tercer piso y destruyeron las aulas y todo lo que había allí. El área había merecido una millonaria inversión, para contar con lugar para enseñar música y computación.

Los vándalos se robaron los equipos y, posteriormente, incendiaron el lugar. Habrían ingresado por la cancha de fútbol aledaña. Y quedaron grabados por una cámara de seguridad de la calle.

En el incendio desatado en el primer piso trabajaron tres dotaciones de Bomberos de Moreno. Alrededor de las 10 del domingo lograron enfriar la zona. La destrucción fue total. Pero al menos no hubo víctimas. Una de las encargadas dormía a unos metros de allí.

«Por lo que vimos en videos del barrio, entró un grupo de chicos en el salón de computación. Había 25 PC. Se llevaron las pantallas y alguna Mac que no estaban en uso. Después le prendieron fuego a todo. No entiendo la necesidad. Porque este lugar es para chicos, jóvenes y adultos. Ahora tendremos que reconstruirlo», dijo Clara, la directora.

«El objetivo de éste lugar es contener a los chicos, por los padres trabajan, a contraturno de la escuela. Y aprenden oficios. Es algo que les aporta», agregó. La Fundación salió en sus redes a pedir aportes solidarios para rehacer lo perdido.

La investigación quedó a cargo de la UFI 2 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez y de personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría 5º de Moreno (Paso del Rey).