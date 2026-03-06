Se normaliza el Tren Sarmiento: un hombre murió al ser arrollado por una formación en Caballito
Un hombre fue encontrado muerto durante la madrugada de este jueves sobre las vías del tren Sarmiento tras ser atropellado por una formación, a la altura del barrio porteño de Caballito.
Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el hecho ocurrió a las 5:15, cuando una persona alertó por el hallazgo de un cadáver, entre Donato Álvarez y Yerbal, donde los efectivos se entrevistaron con el maquinista.
El motorman declaró ante las autoridades que detuvo la marcha del ferrocarril al observar a la víctima tendida, al tiempo que Personal del SAME concurrió al lugar y constató el deceso.
Bomberos de la Ciudad se encargaron de retirar al difunto y las actuaciones quedaron a cargo de la Policía Federal Argentina (PFA).
Por su parte, se reportaron demoras en el servicio aunque ya funcionaba con normalidad.
Limitado el domingo 8
Trenes Argentinos informó que por obras de construcción de dos pasos bajo nivel en las calles García Lorca de Caballito e Irigoyen en Villa Luro, el ramal Once-Moreno de la línea Sarmiento circulará limitado entre Liniers y Moreno, el domingo 8 de marzo hasta las 20.
Las tareas, que son llevadas adelante por AUSA, consisten en el socavado de los futuros túneles vehiculares y en la construcción de la estructura de rieles que funcionará como techo de los cruces.
Los trabajos se ejecutarán durante toda la jornada y se estima que el servicio retornará a su prestación habitual a las 20 horas. Mientras dure la afectación, las formaciones no recorrerán el tramo comprendido entre Once y Liniers.
Las tareas podrían suspenderse si las condiciones climáticas son desfavorables. Por ello, los pasajeros podrán consultar en https://www.argentina.gob.ar/modificaciones-en-el-servicio-y-novedades o en la APP de Trenes Argentinos.