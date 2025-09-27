Triple crimen: Detuvieron en Bolivia al presunto chofer que llevó a las jóvenes a F. Varela

Un hombre identificado como Lázaro Víctor Sotacuro, sindicado como uno de los autores del triple homicidio ocurrido en la localidad bonaerense de Florencio Varela, fue detenido en la ciudad boliviana de Villazón y trasladado a la Argentina, donde quedó a disposición de la justicia.

El procedimiento se llevó adelante el jueves por la tarde en el marco de un operativo conjunto entre la Brigada de Investigaciones de La Quiaca y fuerzas de seguridad del Estado Plurinacional de Bolivia. El sospechoso fue localizado en una hostería cercana al puente internacional y aprehendido alrededor de las 20, tras lo cual fue trasladado al territorio argentino.

Sotacuro quedó a disposición de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios de La Matanza, con intervención del Juzgado de Garantías Nº 4, y fue sometido a un examen médico en un nosocomio local antes de ser alojado en la comisaría seccional 17 de La Quiaca, a donde arribó cerca de las 3 de la madrugada de hoy.

El operativo contó con la custodia de la Brigada de Investigaciones, el Grupo Operativo Frontera, efectivos de la Policía Federal y de Gendarmería Nacional, además de un cerrojo perimetral dispuesto por el Centro de Gestión de Seguridad Ciudadana de La Quiaca para evitar la irrupción de medios de comunicación.

Por directiva superior, se dispuso que personal del Cuerpo Especial de Operaciones Policiales realizara el traslado del detenido hacia San Salvador de Jujuy, donde quedó bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación.

Las medidas adoptadas fueron supervisadas por la Jefatura Regional, con la presencia del fiscal de investigación Omar Alberto Mendivil y el ayudante fiscal Luis Cavanna.

Nuevos allanamientos

Dos allanamientos se realizaron en la noche del viernes en las localidades de Isidro Casanova (La Matanza) y Varela, por el triple crimen narco de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez, donde las autoridades expresaron que, pese a que no hubo detenidos vinculados al caso, sí se logró obtener “datos valiosos y nuevos informantes”.

El primer operativo fue llevado a cabo, según pudo saber la agencia Noticias Argentinas, en Florencio Varela donde la Policía buscaba a la persona que la organización narco contrató para hacer el pozo el pasado viernes 19 de septiembre donde días después encontraron los tres cuerpos.

Fuentes del caso explicaron que se llegó a ese domicilio por el testimonio de un chofer de una aplicación de viajes que llamó a la Policía y dijo que ese viernes por la noche llevó a una persona desde la casa donde asesinaron a las jóvenes hasta su domicilio y que estaba “embarrada y transportaba una pala y un parlante”.

Aunque no pudieron hallarlo en su vivienda, sí se encontraron nuevos datos que ya fueron aportados a la causa, así como también informantes que resultaron aprehendidos, no por el homicidio, sino para que den más noticias.

A su vez, en medio de ese operativo, una vecina del buscado se acercó a los agentes y les comentó que hace un tiempo le había pedido al sindicado que le haga un trabajo en su casa y que, después de tanto tiempo, el joven aceptó y días atrás le trajo varias herramientas, pero nunca más apareció.

Se llama Tony Janzen Valverde Victoriano. Tiene circular de Interpol.

“La mujer declaró y entregó todas las herramientas, como la pala que había informado el chofer de la aplicación”, indicaron.

Mas tarde se concretó la pesquisa en Isidro Casanova en un complejo de departamentos donde en alguna ocasión vivó “Pequeño J”. En el lugar se encontró a quien en un momento fue su novia, quien en estos momentos está aportando información de relevancia a la causa.

“Sabemos que salta de departamento en departamento y que cambia de ubicación todo el tiempo. No pagó nunca con billeteras virtuales para que no lo identifiquen, ni se sepan sus movimientos”, detallaron.

Aunque tampoco hubo detenidos en este operativo, sí secuestraron un arma cargada con trece balas y hallaron cajas con 50 municiones.

Se sumaron a la lista de la secuestrado cuadernos con anotaciones; cartas; el DNI de un hermano, primos y tíos; también trasferencias en dólares a Perú a un hombre mayor con su mismo apellido y hasta un DNI cortado que sería utilizado para trucar su identidad.

Por último, se comprobó que es “Pequeño J” y el primer peruano detenido son del mismo pueblo, por lo que se constató que se conocen desde hace años.

"Hace 20 días vote al Peronismo y me arrepentí" dice la mamá de una de las chicas asesinadas.