Abierto de Hurlingham: Por la lluvia, las semifinales se jugarán entre el martes 30 y miércoles 1

Luego de la suspensión a causa de las lluvias, la Asociación Argentina de Polo (AAP) anunció la reprogramación de las semifinales del 132° Abierto de Hurlingham, las cuales se realizarán entre el martes 30 de septiembre y el miércoles 1 de octubre en el predio de la AAP, en Pilar.

Vale recordar que en esas fechas, se van a conocer los finalistas del primer certamen de la Triple Corona. La primera semifinal será entre La Natividad La Dolfina y Ellerstina Indios Chapaleufu; éste último sin la presencia de Antonio Heguy, quien debió ser operado tras sufrir una lesión en la rodilla. Lorenzo Chavanne será su reemplazo. Mientras que la segunda semi será entre La Irenita La Hache Clinova vs UAE.

En consecuencia, la reprogramación de las semifinales del primer certamen de la Triple Corona Argentina será la siguiente:

MARTES 30 DE SEPTIEMBRE

1.30pm: Semifinal Copa Drysdale 1, La Hache Cría & Polo vs. Los Machitos

4pm: La Natividad La Dolfina vs. Ellerstina Indios Chapaleufu

MIÉRCOLES 1 DE OCTUBRE

1,30pm: Semifinal Copa Drysdale 2, Sol de Agosto vs. La Ensenada

4pm: La Irenita La Hache vs. UAE

LA FINAL DEL 132° ABIERTO DE HURLINGHAM SE REALIZARÁ EL SÁBADO 4 DE OCTUBRE.

