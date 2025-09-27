Estaba atado: Asesinaron a un comisario retirado, durante una feroz entradera en Ramos Mejía

Un ex policía federal fue asesinado en la madrugada de este sábado, durante una «entradera» cometida en su vivienda, en las inmediaciones de las calles Ecuador y Carlos Pellegrini, localidad de Ramos Mejía (partido de La Matanza).

Según contaron fuentes policiales, la víctima fue identificada como Marcelo Arizaga, comisario retirado de la Federal quien fue sorprendido en su domicilio por al menos seis delincuentes, que lo maniataron para sustraerle sus pertenencias.

La Policía fue alertada tras un llamado al 911 por parte de un vecino, quien indicó haber visto la entrada de la casa violentada y el momento en el que varios masculinos jóvenes egresan del lugar y se fugan en un auto Chevrolet Cruz blanco.

Un queridísimo policía federal retirado fue asesinado en La Matanza.



Al Crio. Inspector Marcelo Arizaga le entraron en su casa, lo maniataron y lo mataron para robarle.



Los ciudadanos que viven en La Matanza están librados a la voluntad de los asesinos. El Gobierno de la… pic.twitter.com/SLFfCmtvmX — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 27, 2025

El vecino relató que intentó comunicarse con el ex comisario inspector, de 60 años, pero al no tener respuesta, observó por la ventana que Arizaga se hallaba tendido en el suelo inconsciente y atado. De este modo se convocó a una ambulancia y los médicos constataron su deceso.

Las autoridades confirmaron que no se advirtieron lesiones externas, como tampoco faltantes dentro de la vivienda. Además, la familia de la víctima contó que poseía antecedentes cardíacos.

El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Temática Homicidios Departamental de La Matanza, a cargo del fiscal Carlos Adrián Arribas, quien también investiga el triple crimen narco en Florencio Varela.

“Se preservó la escena y en el lugar trabajó personal de la Policía Científica”, informaron.