Camioneros superó sobre la hora 3 a 1 (4-3) a Ituzaingó, en la revancha final de la Primera C

Camioneros es el nuevo campeón de la Primera C, tras vencer 3 a 1 (4-3 en el global) a Ituzaingó, en el partido revancha de la Final, jugado ésta tarde en el estadio Hugo Moyano de Esteban Echeverría.

El Verde, que venía de vencer sobre la hora en el Carlos Sacaan (2 a 1), se había puesto en ventaja a los ’13 (Soria) pero el local lo dio vuelta antes del entretiempo; y se quedó con el ascenso con el gol de Nicolás González a los ’92.

La última acción llegó tras la polémica decisión arbitral de sancionar un córner por la regla de los ‘8 en el saque del arco de Luque.

El campeón de la Zona B logró así su segundo ascenso consecutivo en un año. En tanto que Ituzaingó, ganador de la Zona A, buscará en el Reducido regresar a la B Metropolitana. Ambos finalistas clasificaron a la Copa Argentina 2026.