Haedo: Señalizaron la «Imprenta del Partido por la Victoria del Pueblo”, que fue atacada en 1976

El intendente de Morón, Lucas Ghi, inauguró junto al embajador de Uruguay, Diego Cánepa Baccino, un nuevo sitio de la «Memoria» en Haedo, donde funcionaba la “Imprenta del Partido por la Victoria del Pueblo”. El espacio fue atacado por fuerzas de seguridad hace 49 años, es decir el 26 de septiembre de 1976 en el marco del Plan Cóndor.

La señalización fue una iniciativa conjunta del Estado local, Derechos Humanos del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) y la Federación Gráfica Bonaerense.

Desde ese «espacio clandestino», ubicado en Emilio Castro 749 de Haedo, se elaboraban materiales que no solo difundían información política en medio de la violencia de esa época, sino que también permitieron confeccionar documentos que ayudaron a decenas de ciudadanos uruguayos en el exilio a sostener su vida cotidiana, o incluso a salvarlas.

El acto político se realizó al cumplirse 49 años de aquel operativo y tuvo como objetivo rendir homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado, reafirmando «el compromiso de seguir recuperando y preservando la memoria colectiva».

De la jornada participaron familiares de las víctimas, representantes del Partido por la Victoria del Pueblo (una fuerza de tradición anarquista al fundarse en Argentina, en julio de 1975), funcionarios de Uruguay y del Municipio de Morón, interantes de organizaciones y organismos de derechos humanos.

Entre ellos estuvieron presentes integrantes del secretariado del comité central del PVP, la secretaria de Derechos Humanos del PVP, la cónsul Lilian Alfaro, militantes de DDHH, el secretario de Derechos Humanos de la Federación Gráfica Bonaerense, Rodrigo Loza, y Sandro Soba, víctima del operativo cuyo padre permanece desaparecido.

La señalización se concretó a partir del trabajo conjunto entre la Dirección de Derechos Humanos del Municipio de Morón, la Comisión de Derechos Humanos del PVP y la Secretaría de Derechos Humanos de la Federación Gráfica Bonaerense.

El territorio de Morón formaba parte de la Subzona 16 del Primer Cuerpo de Ejército, que abarcaba Morón, Merlo y Moreno. Allí funcionaron distintos Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE), entre ellos la VII Brigada Aérea, la I Brigada Aérea (El Palomar), la Unidad Regional de Morón, el Hospital Posadas, la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA) y las comisarías 1ª, 2ª (Haedo) y 3ª (Castelar).

Uno de los sitios más emblemáticos fue la Mansión Seré, ubicada en Castelar, donde entre 1977 y 1978 la Fuerza Aérea instaló un centro clandestino denominado “Atila”. Por allí pasaron casi un centenar de personas secuestradas, de las cuales 13 continúan desaparecidas.

En el año 2000, con la creación de la Casa de la Memoria y la Vida, se iniciaron acciones de recuperación, señalización y transmisión de la memoria de lo ocurrido en ese lugar. Más tarde, el Predio Quinta Seré fue declarado Lugar Histórico Nacional, sumándose a su reconocimiento previo como Sitio de Memoria en el marco de la Ley nacional Nº 26.691.

Nuevo Sitio de Memoria en Haedo 🤍



👉 El intendente Lucas Ghi, junto al Embajador de la República Oriental del Uruguay, Diego Cánepa Baccino, inauguró la señalización de la “Imprenta del Partido por la Victoria del Pueblo”, pic.twitter.com/FAF3aEDKgj — Municipio de Morón (@munimoron) September 29, 2025

La historia completa de la imprenta puede conocerse en el siguiente enlace: https://www.moron.gob.ar/plan-condor/