Primera Nacional: Morón goleó, se aseguró el Reducido y sueña todavía con llegar a la final

Deportivo Morón goleó a Mitre (Sgo del Estero) en el NFU y se aseguró por lo menos jugar por el Reducido, a falta de una fecha para completar la fase regular de la Primera Nacional. Con el 3 a 0 en casa, el Gallo se ubicó tercero en la tabla de la Zona B, a dos unidades del líder, Gimnasia de Mendoza, que este domingo visita a Chacarita.

Lo goles fueron marcados por Elías Contreras (a los 18 minutos) y Yair González (a los 42 minutos) en el primer tiempo, mientras que Ivo Constantino (a los 78 minutos) de penal redondeó el resultado. La visita pudo abrir el marcado temprano, pero desperdició una insólita situación frente al arco, cuando estaban en cero.

Morón terminó con 10 jugadores por la expulsión de Juan Manuel Cabrera, quien hizo tiempo para que le sacaran la doble amarilla, sobre la hora, y así limpiarse de tarjetas para la fase play off.

En la próxima fecha, Morón se medirá con Chaco For Ever, mientras que Mitre tendrá como rival a Estudiantes Caseros.

El equipo de Otta depende de que el Lobo mendocino no gane para tener chances de acceder a la final, aunque tiene otro rivales a la vista.

¡EL GALLO ESTÁ ENCENDIDO!



