González Catán: Dos familias se enfrentaron a balazos en plena calle por la toma de una casa

Un violento tiroteo se desató a plena luz del día entre dos familias por la posesión de una vivienda del Barrio Los Ceibos de González Catán.

En el video, publicado este lunes en las redes de la concejal electa de LLA Leila Gianni (aunque lo localizó en Laferrere) se escuchan al menos seis detonaciones y se distingue a cuatro hombres armados que disparan a la carrera.

Aparentemente no hubo heridos. Ocurrió en la manzana 26 del B° Los Ceibos de La Matanza, delimitada por las calles Sanabria, Coronel Conde, Bahía Blanca, Juan Pío Gana y Zelada.

A raíz de la difusión del video, la fiscal Andrea Palin de la UFI N°11 de La Matanza inició una causa de oficio por el delito de abuso de armas.

Personal policial de la Comisaría de Villa Dorrego se presentó en el sitio y, a partir de las averiguaciones, logró reconstruir la dinámica del conflicto. Según las fuentes del caso, la disputa se centra entre una familia que no es originaria de la zona y reside en una casa de la Manzana 26, y otra familia que ocupa una vivienda lindera.

La confrontación escaló tras una serie de amenazas mutuas por la posesión de la propiedad, culminando cuando los integrantes de uno de los grupos se presentaron en la vivienda del otro y realizaron varios disparos.



Al no existir una denuncia formal, la fiscal dispuso las primeras diligencias y el traslado de peritos al lugar para el relevamiento de pruebas. La identificación de las personas involucradas en el tiroteo está en curso, según trascendió.