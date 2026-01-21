Copa Argentina: Estudiantes de La Plata goleó 4 a 0 a Ituzaingó y avanzó a los 16vos de Final

Estudiantes de La Plata goleó este lunes por 4-0 a Ituzaingó, recién ascendido a la Primera B Metro, en un partido correspondiente a la primera ronda de la Copa Argentina, llevado a cabo en el estadio Florencio Sola.

Los goles del “Pincha” los convirtieron Ezequiel Gayoso en contra, a los 7 minutos, Alexis Castro, a los 14’, Facundo Farías, a los 18’, y Guido Carrillo, a los 42’, todos en el segundo tiempo.

Con este resultado, los comandados por Eduardo Domínguez avanzaron a los dieciseisavos de final del certamen local, instancia en la que deberán enfrentar al vencedor del duelo entre Rosario Central y Sportivo Belgrano.

A pesar de la superioridad del plantel del elenco platense, al “León” le costó encontrar los caminos hacia el gol y se fue al entretiempo con igualdad sin goles en el marcador. El “Verde”, bien plantado sobre el terreno de juego del Florencio Sola, supo aguantar las embestidas del rival en la primera mitad.

Sin embargo, la eficacia de Estudiantes se hizo presente en la segunda mitad y en menos de 20 minutos se colocó 3-0 arriba en el partido, dejando prácticamente sentenciado el encuentro y el pase a la siguiente instancia de la Copa Argentina.

Con algo de fortuna tras un intento del defensor Ezequiel Gayoso de despejar el balón, los rojiblancos marcaron el 1-0 luego de una combinación entre Santiago Ascacibar y Facundo Farias.

El delantero de 23 años quiso jugar el balón al centro del área para la llegada de un compañero y el zaguero central se llevó puesta la pelota y la empujó al fondo de la red ante un Hugo Acevedo, arquero de Ituzaingó, vencido.

Tan solo siete minutos más tarde, Eric Meza envió un centro rasante y, después de una serie de desvíos, el esférico cayó en los pies de Alexis Castro, quien abrió el pie e imprimió potencia en un disparo que se coló por debajo de las piernas del guardameta rival.

Más adelante, el delantero Lucas Alario filtró un gran pase para la corrida de Farias, quien quedó mano a mano frente a la salida de Acevedo y el ex Colón e Inter Miami no dudó en sacar un potente remate que rompió la defensa del arquero del “Verde” para marcar el 3-0.

En los instantes finales, Guido Carrillo, ingresado a los 20 minutos del complemento, definió de manera sutil por encima del guardavallas de Ituzaingó para sentenciar el duelo y la clasificación a los 16avos de final del certamen.

Síntesis

Estudiantes 4 – Ituzaingó 0

Estadio: Florencio Sola.

Árbitro: Daniel Alberto Zamora.

Estudiantes LP: Fabricio Iacovich; Gastón Benedetti, Facundo Rodríguez, Leandro Gonzalez Pirez, Eric Meza; Gabriel Neves, Alexis Castro, Santiago Ascacibar; Joaquín Tobio Burgos, Lucas Alario, Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.

Ituzaingó: Hugo Acevedo; Ignacio Liporace, Ezequiel Gayoso, Emanuel Mantovani, Mauricio Camargo, Eleazar Maciel; Juan Fernández, Gonzalo Bravo, Matias Campusano; Alcides Miranda, Edilson Giménez. DT: Diego Herrero.

Goles en el segundo tiempo: 07m Ezequiel Gayoso e.c (E); 14m Alexis Castro (E); 18m Facundo Farias (E); 42m Guido Carrillo (E).IP

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Mauricio Bermejo por Mauricio Camargo (I); 12m Jonathan Maza por Gonzalo Bravo (I); 19m Alan Sotelo por Ignacio Liporace (I); 19m Franco Luppino por Edilson Giménez (I); 20m José Sosa por Joaquín Tobio Burgos (E); 20m Guido Carrillo por Facundo Farías (E); 28m Valente Pierani por Facundo Rodríguez (E); 28m Mikel Amondarain por Gabriel Neves (E); 29m Santiago Brotzman por Alcides Miranda (I); 34m Fabricio Pérez por Lucas Alario (E).