Anillo de Seguridad: 32 cámaras controlan el paso de 200.000 vehículos por día en Hurlingham
Con 32 cámaras que pueden leer patentes en toda la periferia del distrito, el Anillo de Seguridad de Hurlingham monitorea, en tiempo real, el ingreso y egreso de unos 200 mil vehículos a diario. «Con inteligencia artificial incorporada, estas cámaras permiten detectar actividades sospechosas y alertar con rapidez», expresó el intendente Selci.
Este esquema se apoya en más de 1.000 cámaras de videovigilancia distribuidas en los barrios, que refuerzan el control territorial en calles, avenidas y puntos estratégicos. Además, durante la temporada de verano, el Municipio intensifica los operativos de control vehicular en distintos puntos del distrito para prevenir delitos y ordenar el tránsito.
En 2025, el plan integral de seguridad incluyó la instalación de 500 cámaras nuevas, lo que duplicó la capacidad de videovigilancia en el municipio, y la incorporación de tecnología de inteligencia artificial para el control de los accesos. A esto se sumó el refuerzo del Cuerpo de Prevención Comunitaria, con 150 nuevos agentes, la compra de nuevos patrulleros y motos para la Policía Motorizada y la puesta en funcionamiento de 111 Paradas Seguras conectadas al Centro de Monitoreo.