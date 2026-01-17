Roban una camioneta y mandan fotos para su rescate: Abogado denuncia complicidad policial

El abogado Rodrigo Tripolone denunció que a su sobrino le robaron una camioneta el martes, en Hurlingham, y que luego le mandaron fotos exigiendo un millonario «rescate» para poder recuperarla mientras la «enfriaban» en Ituzaingó.

La víctima logró establecer con ayuda de su tío que las fotos se tomaron en la calle Olivera, entre Medrano y Rondeau, a unas cuadras de la estación de Ituzaingó sur. Pero cuando se acercaron a buscar la camioneta ya no estaba en el lugar. «Declaré esto en la Comisaría de Ituzaingó 1ra. Pero, estamos hablando con los vecinos que poseen cámaras y nadie se las pidió. (¿Complicidad, encubrimiento o negligencia?)», apuntó Tripolone en redes sociales.

Es el mismo letrado que defendió al los policías exonerados por reclamar un aumento salarial al gobernador. Y que denunció en la Justicia una supuesta defraudación al Estado con el pago de horas extras por parte del Municipio y la Cría Las Cabañas.

El robo sucedió cerca de las cuatro de la mañana sobre la calle Gorriti. Según videos tomados por cámaras vecinales, los delincuentes escaparon hacia la calle Dante, entre Piovano y Minoguyen, en la zona de William Morris.

Se trata de una Toyota Hilux blanca, dominio NXG 556, con la inscripción «PRIMECAR» en la luneta trasera. La causa quedó en manos de la UFI N°3 de Morón.

