Entre Ramos Mejía y Haedo: Habilitan nuevo puente vehicular sobre las vías del Tren Sarmiento

La empresa Trenes Argentinos informó ayer que quedó inaugurado el nuevo puente modular de la calle Chile, ubicado sobre las vías del ferrocarril Sarmiento, entre las estaciones Ramos Mejía y Haedo. La obra tendrá un impacto directo en la seguridad y la regularidad del servicio ferroviario, beneficiando a los pasajeros que utilizan a diario el tren.

La nueva estructura conecta la zona en sentido sur-norte y permite desviar el tránsito vehicular que cruza por el paso a nivel y que obliga a los trenes a circular a menor velocidad en esos sectores; y a las interrupciones en el servicio cada vez que se produce un incidente con automóviles.

La habilitación del puente fue posible luego de finalizadas las tareas de señalización, demarcación y colocación de cartelería que fueron necesarias para la habilitación al uso público.

La apertura del nuevo cruce permite agilizar la circulación vehicular, en una zona de alta transitabilidad por la cercanía del Hospital Güemes. En un futuro, se eliminará el paso a nivel Chile, generando de esta manera una operación ferroviaria más fluida y segura.

El nuevo puente, obra ejecutada por Trenes Argentinos, es de mano única del tipo U de categoría A20 destinado al tránsito liviano. Cuenta con un ancho de calzada de 4,5 metros y una altura máxima permitida para vehículos de 3,8 metros.