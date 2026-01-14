Ocho detenidos: Desbaratan una red de venta ilegal de vehículos, repuestos y autopartes en Morón

Una organización que comercializaba ilegalmente vehículos, repuestos y autopartes fue desbaratada en la localidad bonaerense de Morón, mientras que durante el procedimiento se secuestraron armas y ocho personas fueron detenidas.

Según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, el operativo se dio en el marco de seis allanamientos en el citado municipio bonaerense, en uno de los cuales residía personal de la Policía de la Ciudad.

En los procedimientos, se hallaron autopartes, algunas de ellas en infracción por ser piezas no autorizadas para la comercialización y/o fuera de la normativa de aplicación vigente, además de una gran cantidad de repuestos y armas de fuego.

Luego, se procedió a la aprehensión de ocho personas de entre 28 y 75 años, a la vez que se secuestraron los elementos mencionados y 80 armas de fuego con sus respectivas municiones.

Entre los elementos incautados había radiadores, amortiguadores, ruedas, butacas, tanques de nafta, elásticos, burros de arranque, alternadores, fusileras y cables.

Mediante una ardua investigación, se logró dar a través de las redes sociales con distintos perfiles públicos relacionados a la comercialización ilegal de vehículos, repuestos y autopartes.

Además, se llevó adelante un cruzamiento de datos, compras controladas y supervisadas, ubicación de los domicilios de guarda y puntos de encuentro para la adquisición de los repuestos.

Así, se logró establecer la existencia de una organización criminal estructurada con logística operativa consolidada, dedicada a la comercialización de repuestos y autopartes de automotores de manera ilegal.

Más allanamientos en Morón y Castelar

Por otra parte, el viernes pasado, el Departamento Casos Especiales de la Policía Bonaerense desbarató una organización delictiva dedicada al robo de vehículos, su ocultamiento, desguace y posterior venta de autopartes.

El operativo culminó con un detenido, tres personas aprehendidas y el secuestro de varios rodados y piezas con pedido de secuestro activo.

Según se informó oficialmente, el lugar, una quinta sita en Bonifacio al 3300, era utilizado como base de operaciones por una banda dedicada al robo de vehículos, los cuales eran ocultados en el predio para luego ser desarmados, adulterar sus numeraciones registrales y colocarles chapas patentes apócrifas, con el objetivo de comercializar las autopartes en el mercado ilegal.

Durante las tareas investigativas, los efectivos emplearon equipos de observación aérea mediante drones, lo que permitió visualizar desde el aire a varias personas trabajando sobre distintos rodados dentro del predio.

Con el material fílmico recolectado, se dio inmediato aviso a la fiscal interviniente, quien avaló el procedimiento y autorizó un allanamiento fiscal de urgencia.

Al irrumpir en el lugar, el personal policial procedió a la identificación de los presentes y al secuestro de múltiples elementos de interés para la causa. Entre ellos, se incautó una camioneta Ford con dominio adulterado, un automóvil Fiat Duna, una camioneta Renault Kangoo y puertas de vehículo, todos con pedidos de secuestro activo por distintas causas de hurto y robo automotor tramitadas en Morón y San Isidro.

Como resultado del operativo, fue detenido el propietario del predio, identificado como Carlos Alberto Álvarez, de 46 años, mientras que otras tres personas —dos hombres y una mujer— quedaron aprehendidas y notificadas de la formación de la causa.