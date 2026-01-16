Gremios estatales rechazaron el 1,5% que ofreció la Provincia, a 4 meses de vencida la paritaria

Los gremios docentes, estatales y judiciales rechazaron la primera oferta salarial presentada por el Gobierno bonaerense, que consistía en un aumento del 1,5%, al considerarla insuficiente frente al deterioro del poder adquisitivo.

Tras el encuentro, las negociaciones pasaron a un cuarto intermedio, a la espera de una nueva convocatoria con una propuesta superadora.

La oferta fue presentada en el marco de las reuniones paritarias que la gestión de Axel Kicillof retomó esta semana con los distintos sectores del empleo público provincial. Sin embargo, el planteo salarial fue rechazado de plano por todos los gremios participantes.

Desde el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que agrupa a los principales sindicatos del sector educativo, valoraron la continuidad del diálogo, pero dejaron en claro que la propuesta no alcanza para cubrir las necesidades actuales de las y los trabajadores.

“De cara a la negociación 2026, resulta imprescindible discutir no solo un salario que acompañe la inflación, sino también una recomposición que recupere lo perdido y garantice condiciones dignas para la docencia bonaerense”, señalaron desde el espacio gremial.

En paralelo, los sindicatos docentes remarcaron la necesidad de avanzar con urgencia en la negociación para lograr un cierre de 2025 que contemple una recuperación real del poder adquisitivo.

“El incremento salarial debe responder a las necesidades de las y los trabajadores de la educación”, indicaron, al tiempo que insistieron en la presentación de una nueva propuesta salarial.

En el encuentro participaron representantes de los Ministerios de Trabajo, Empleo Público y Hacienda, junto con autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación.

Antes de la reunión, el secretario general de ATE bonaerense, Claudio Arévalo, recordó que el gobernador se había comprometido a dar continuidad a la discusión salarial durante enero.

Desde el gremio insistieron en la necesidad de una recomposición de los ingresos, además de reclamar la recuperación del poder adquisitivo y la continuidad de los pases a planta permanente, especialmente en áreas sensibles como salud y educación, donde persisten situaciones de precarización laboral.

Por su parte, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) manifestó su preocupación por la falta de avances concretos. El gremio había solicitado formalmente la continuidad de la paritaria 2025 y la apertura de la negociación 2026.

“Tras la última reunión, realizada el 23 de diciembre, quedamos a la espera de una nueva convocatoria que debía concretarse en los primeros días de enero, lo que aún no ocurrió”, señalaron desde la entidad, al advertir sobre el malestar creciente entre las y los trabajadores judiciales.