Milo J cuestionó a la AFA por los arbitrajes: «Están pasando cosas raras», afirmó el hincha de Morón

Camilo Joaquín Villarruel, conocido artísticamente como Milo J, se sumó a las críticas contra la AFA por la polémica eliminación del Deportivo Morón, club del que es hincha y a su vez sponsor.

Milo describió el desempeño arbitral de la semifinal del Reducido de la Primera Nacional como “bastante cuestionable, obviamente a favor de Deportivo Madryn”, que clasificó a la Final tras un bochornoso fallo que le dio una ventaja deportiva de tres goles ante Gimnasia de Jujuy. Y que tuvo la cancha inclinada a su favor antes, durante y después de la semi ante el Gallo.

Todo comenzó con la sanción contra el DT de Morón, Walter Otta, por declaraciones que nunca hizo. Y terminó con una brutal represión en Madryn, contra dirigentes y hasta el propio intendente. «Lo que pasó fue terrible”, reflejó Milo.

El músico planteó que “están pasando cosas raras” en el campeonato. “Es un poco anormal lo que está pasando, y muy obvio; y eso es lo peor”, afirmó. Para evitar que sus palabras se interpretaran como una opinión aislada, cerró con una frase que resonó fuerte: “No es que es una teoría… toda la gente lo está diciendo”.

“A Morón lo voy a seguir amando toda la vida. Y voy a ser el sponsor de la camiseta para la temporada que viene. En la liga que juegue lo voy a seguir bancando, que es lo más importante”, finalizó.

#Morón

El concejal Moretto contra Tapia: "Estoy en contra del autoritarismo"https://t.co/QAJPZ3sghO

El concejal radical Rolando Moretto propuso al Concejo Deliberante un proyecto para declarar "persona no grata" a Chiqui Tapia. Obediente, el CDM sacó un comunicado de repudio — Estación Central (@contactompq) November 27, 2025

En paralelo y pese al deseo de sus hinchas, que salieron a vandalizar murales de la Selección, el club emitió un comunicado institucional en el que respaldó la gestión de Claudio Tapia al frente de la AFA.

La Comisión Directiva apuntó también contra el concejal Rolando Moretto, de la Unión Cívica Radical, por impulsar un proyecto para declarar persona no grata al presidente de la AFA. El club consideró la iniciativa como “una acción repudiable” y dejó en claro que “las cuestiones del Club se resuelven en el Club”.

Pero en el club parece que pesa mucho más el respaldo de Sur Finanzas, la financiera cercana a Tapia que es sospechada de lavado en al menos tres juzgados. Por lo que se ve en el camiseta, peso menos económicamente que MiloJ.

Mientras tanto, en AFA siguen pasando cosas raras. Como la sanción a Estudiantes por darle la espalda a Central, un campeón al que se le otorgó un título con engaños y artimañas, a dos días de comenzar los Play Off del Torneo Clausura. Tapia va a una guerra disfrazada de ideología y que, en el fondo, esconde quizás una estrategia para frenar a la Justicia. O al menos enfrentarla, con el escudo de la Selección y la protección, siempre solidaria, de una estructura política siempre dispuesta a defender el estatus quo y a una suerte de burguesía Nac&Pop al mejor estilo Putin.