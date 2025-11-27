Chiqui Tapia: Un concejal propone declararlo persona no grata, pero Deportivo Morón salió a bancarlo

Los escándalos que salpican a la Asociación de Fútbol Argentino dispararon la bronca de los hinchas, pero también reactivó el operativo encubrimiento sobre la figura del controvertido Claudio Chiqui Tapia, quien no sólo está sospechado de manipular reglamentos y arbitrajes, sino también de operar una financiera investigada por lavado de dinero.

Pese a la bronca de la gente del Gallo, por la escandalosa (y previsible) eliminación en Madryn en las semifinales del Reducido de la B Nacional y del llanto incontenible de un técnico como Walter Otta que llegó a decir «no dirijo más», el Club Deportivo Morón se vio obligado a sacar una solicitada en respaldo a la conducción de la AFA, como hicieron otras tantas instituciones. En este caso por ningún beneficio arbitral. Pero con Sur Finanzas como sponsor extorsivo.

Hace un par de días, la jueza María Eugenia Capuchetti ordenó levantar el secreto bancario y pidió informes a la Unidad de Información Financiera para profundizar la investigación sobre firmas y casas de cambio que compraron dólar oficial en 2019 y que involucran a Maximiliano Vallejo, dueño de Sur Finanzas y, para muchos, testaferro de Tapia.

Milo J denunció que en el fútbol argentino "están pasando cosas raras y es muy obvio todo", y señaló que en el partido entre Morón y Deportivo Madryn "hubo un desempeño arbitral cuestionable e hicieron un gol de un tiro libre que no fue". https://t.co/ILNXslXoYY pic.twitter.com/rIOQXDGHZ1 — MDZ Online (@mdzol) November 27, 2025

La causa apunta a triangulaciones durante el cepo y ya tiene un tramo elevado a juicio. Vallejo suma otras investigaciones por lavado y evasión por $3.300 millones. El Gobierno y el BCRA impulsan pedidos de información, mientras se rastrean movimientos por más de $800.000 millones vinculados a sus empresas y a la AFA. La financiera también fue allanada por la causa ANDIS. Se sospecha que también lavaba dinero de la corrupción.

La empresa surgida en Adrogué se hizo famosa como sponsor de la camiseta de Racing. Y luego llegó a Barracas Central -el club de Tapia- Banfield, Platense, Atlanta y Deportivo Morón. También tramitó el préstamo de cerca de $2.000 millones para San Lorenzo, mientras lo administraba Marcelo Moretti, hoy investigado por administración fraudulenta.

Pese a todo aquello, los clubes que votaron por Tapia, o le temen, emitieron un comunicado de respaldo bajo falsos debates. «Rechazamos los ataques porque, como sabemos, empiezan por las personas y terminan con las instituciones. Sostenemos los principios fundamentales: El rechazo a la privatización y la SAD reivindicando a los clubes como asociaciones sin fines de lucro», bancó la comisión directiva de un vapuleado Deportivo Morón. Un suicidio político si del otro lado existiera una oposición. El expresidente Alberto Meyer ya avisó que, si se lo piden, vuelve.

El debate es inconducente y se asemeja a la defensa política que el kirchnerismo hace de su jefa (CFK) ante casos de corrupción gravísimos y comprobados. Por otro lado, si el miedo es que empresarios metan mano en el fútbol y se roben la pelota, bueno, ya estaría pasando. Pero no por Estudiantes de La Plata, sino por clubes como Barracas, Riestra o Camioneros. Que empezaron desde el ascenso y, de la mano de los empresarios del poder, ya están en las Copas.

El manejo político de la AFA se parece demasiado a la escuela política peronista clásica. Feudal y verticalista, que pasa por el Estado, se queda con los sindicatos y también se robó el fútbol (el fallecido Néstor pediría derechos de autor). Los arbitrajes escandalosos, manejos rubios de contratos y cambios de reglamento sobre la marcha llevaron a muchas hinchadas a un hartazgo general. Como anoche, en Lanús, adonde putearon a Tapia, tras la derrota ante Tigre.

Una de las víctimas del poder económico fue Morón, que tuvo la cancha inclinada en Madryn, lo que motivó que la barra saliera directamente a vandalizar murales de la Selección Nacional, a la que le endilgan cierto crecimiento de Tapia. No fue sólo el arbitraje parcial. Sino los disturbios (gasearon hasta al intendente, Lucas Ghi) y las sanciones posteriores.

Por ese motivo, el concejal radical Rolando Moretto presentó un proyecto en el HCD de Morón para declarar como «persona no grata» al jefe de la AFA. El CDM ya se entregó. Pero hasta el cantante MiloJ, hincha y también sponsor de la camiseta del Gallo, se descargó: «Están pasando cosas raras, es anormal y muy obvio, lo que es peor».