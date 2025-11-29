El final del ciclo escolar generó otra jornada caótica en la esquina del McDonald’s de Castelar norte

La finalización del ciclo escolar regular (en diciembre se recuperan materias) marcó otro desafío para los municipios, ante las reuniones y «banderazos» que suelen hacer los alumnos de sexto año en puntos neurálgicos como la esquina de Sarmiento y Santa Rosa, frente al local de comidas rápidas ubicado en Castelar, límite con Ituzaingó.

Ahora son dos los días elegidos para despedirse de la escuela secundaria. El «último primer día» y el «último último Día», como este viernes 28 de noviembre. Por supuesto, hubo una nutrida concurrencia. Pero esta vez las autoridades municipales tomaron nota e hicieron tarea de campo, con el secuestro de bebidas alcohólicas y armas blancas.

La concentración comenzó alrededor de las 13:00 frente al McDonald’s de Castelar Norte, según el seguimiento efectuado por el Centro de Monitoreo de Morón. El área fue finalmente liberada por el personal municipal a las 16:35hs.

Durante el operativo se confirmaron situaciones de riesgo, lo que motivó «una intervención activa y preventiva por parte de los equipos municipales y policiales».

Como resultado, se incautaron seis cuchillos de cocina; y se decomisó una cantidad indeterminada de alcohol que se encontraba en posesión de menores, acciones que contribuyeron a reducir potenciales focos de conflicto.

El dispositivo de seguridad fue coordinado entre múltiples áreas del Municipio de Morón, incluyendo la Secretaría de Seguridad, Defensa Civil, Guardia Urbana, Dirección de Vigilancia, la Secretaría de Tránsito y Transporte y la Policía. Además, contó con la colaboración intermunicipal Ituzaingó, dado el carácter interdistrital de ese punto geográfico.