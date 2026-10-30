Estudiar, viajar y crecer: La Expo Internacional de la UM acercó el mundo a sus estudiantes

La Universidad de Morón, a través del área de Cooperación Interuniversitaria, realizó una nueva edición de la Expo Internacional UM, un encuentro que convocó a estudiantes, docentes y graduados para conocer distintas alternativas de formación y cooperación internacional, en el Hall del Bicentenario de la sede Morón (Machado 854).

La jornada contó con representantes de Estados Unidos (Education USA), Francia (Campus France), Alemania (DAAD), España (Consejería de Educación) y Rusia (Casa de Rusia), y con la participación de EF Education First, Cultural Care Au Pair, Network e IBS América, junto con otras propuestas vinculadas con la formación y las experiencias internacionales.

Los asistentes pudieron recorrer stands, participar de charlas y acceder a espacios de orientación sobre estudios en el exterior, becas, movilidad académica, programas de idiomas, pasantías y voluntariados. Además, se transmitió en vivo a través del canal de streaming, Unimoron.TV, para compartir las actividades y ampliar el alcance de esta propuesta a toda la comunidad.

Uno de los momentos destacados fue el espacio de testimonios, en el que participaron estudiantes internacionales que actualmente están realizando su semestre de intercambio en la Universidad de Morón y estudiantes de la UM que vivieron experiencias académicas en el exterior. A través de sus relatos, compartieron sus vivencias y acercaron a los asistentes una perspectiva concreta sobre las oportunidades y los desafíos de estudiar en otro país.

También estuvieron universidades de Colombia, España, Francia y Perú.



Charlas, stands, asesoramiento y testimonios de estudiantes para proyectar el futuro académico y profesional más allá de las fronteras.



📺 Lo transmitimos en vivo por https://t.co/2WucSXwlnm.



¡Gracias a… pic.twitter.com/crq9v95hr0 — Universidad de Morón (@uni_moron) October 28, 2026

La Expo también permitió conocer las oportunidades de doble titulación que ofrece la UM junto a universidades del exterior: con la Università degli Studi di Udine (Italia), para acceder a la Laurea Magistrale in Architettura; con la Universidad de Extremadura (España), para obtener titulaciones en Ingeniería de las Explotaciones Agropecuarias y Química; con la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR, España), para acceder al Grado en Derecho; y con la Universidad Autónoma de Barcelona (España), para obtener el Grado en Turismo

Estas alternativas se complementan con los convenios de intercambio y movilidad académica que permiten a los estudiantes realizar experiencias de formación en instituciones internacionales.

Al respecto, Santiago Ratto, secretario de Asuntos Institucionales de la Universidad de Morón, destacó: “La internacionalización nos permite ampliar las oportunidades de formación de nuestros estudiantes, generar nuevos vínculos con instituciones de todo el mundo y acercar experiencias globales a nuestra comunidad. Con la Expo Internacional UM buscamos que cada vez más personas conozcan las alternativas disponibles y puedan empezar a proyectar su propio recorrido internacional”.

La Expo Internacional UM 2026 formó parte de la estrategia de internacionalización de la Universidad de Morón, orientada a fortalecer la cooperación con instituciones del mundo, ampliar el acceso a oportunidades globales y promover una universidad cada vez más conectada e integrada a los desafíos internacionales.