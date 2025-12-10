La Universidad de Morón celebró el cierre de su Diplomatura en Seguridad Nacional

La Escuela Superior de Leyes de la Universidad de Morón realizó el acto de cierre y entrega de certificados de la primera cohorte de la Diplomatura en Gestión y Coordinación de la Seguridad Nacional, junto con la Secretaría de Extensión Universitaria (a cargo de Carlos Gowland), el secretario de Coordinación Administrativa del Ministerio de Seguridad de la Nación, Martín Siracusa: y la coordinadora de Carrera del Personal y Capacitación, Patricia Mancuello.

Esta propuesta impulsada por Pablo Navarro, decano de la Escuela Superior de Leyes estuvo destinada exclusivamente a agentes y miembros del organismo con el objetivo de fortalecer las capacidades del Estado frente a los desafíos actuales en materia de seguridad ciudadana.

Durante la apertura, Carlos Gowland celebró el trabajo llevado adelante: “Para la Universidad es un honor recibir en sus aulas a este grupo. Si estamos integrados, hemos vencido barreras y prejuicios: la universidad privada y el ámbito público funcionaron en absoluta armonía durante estos cinco meses de trabajo intenso y productivo”.

Por su parte, Siracusa valoró la importancia de la capacitación constante para los agentes estatales y celebró el compromiso de los cursantes: “Llegar hasta el final y aprobar el examen, demuestra persistencia y vocación”.

A su turno, Mancuello, impulsora de la iniciativa, subrayó el trabajo colaborativo en el diseño académico: “Fue una diplomatura hecha juntos, no había un programa previo; diseñamos el plan de estudios en conjunto. Destaco el compromiso de los funcionarios por su compromiso y el excelente nivel de las clases, tanto de los docentes de la universidad como del ministerio”.

Navarro remarcó: “Nuestro objetivo es aportar una visión estratégica y herramientas concretas a los funcionarios y también, sí como a la formación de profesionales capaces de articular el conocimiento y la acción con responsabilidad institucional”.

El evento contó con la presencia de funcionarios del Ministerio de Seguridad, entre ellos, el titular de la Unidad Gabinete de Asesores, Fernando Kusnier; el subsecretario de Gestión Administrativa, Gustavo Gavassa; el subsecretario de Investigación Criminal, Marcelo Carlos Romero; y el director General de Recursos Humanos, Ariel Alonso Toglia.

También asistieron el director Nacional de Logística y Equipamiento Federal, Fernando Andrés Domínguez; el subdirector Ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencias, Pedro Ignacio Cabello; la directora de Presupuesto, Mónica Rodríguez; y el coordinador de Evaluación Presupuestaria, Nicolás Farías; y el secretario Académico de la Escuela Superior de Leyes, Matías Álvarez Chaffer, junto a otras autoridades académicas.

Los egresados de esta capacitación completaron un programa con enfoque integral y multidisciplinario que articuló saberes de Derecho, Sociología, Gestión Pública y Tecnologías Aplicadas.

El diseño curricular fue elaborado para consolidar un modelo de seguridad moderno y profesional. De esta manera, la Universidad de Morón reafirma su compromiso con la educación como pilar fundamental para el desarrollo y la modernización del Estado.