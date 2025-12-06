Jura de concejales: Hubo acuerdo oficialista y Sibila Botti es la nueva presidenta del HCD Morón

La renovadora Sibila Botti (43) se convirtió este viernes en la nueva presidenta del Concejo Deliberante de Morón, tras la jura de los concejales electos el pasado 7 de septiembre. Su nombre surgió esta misma mañana, tras horas de incertidumbre sobre una posible fractura en el oficialismo. Es que el intendente, Lucas Ghi (MDF), quería un concejal propio al frente del HCD. Pero el jefe de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella; y el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci (FR), mantuvieron el acuerdo que ya venía desde 2019 y que, por ahora, se mantiene en pie.

Tras agradecer a quienes la nominaron, la presidenta aseguró que trabajará «en la búsqueda permanente de los consensos necesarios para que entre todos podamos garantizar las herramientas que realmente beneficien a los vecinos».

Botti viene de ser directora provincial de Políticas de Género y Estrategias Inclusivas de ese Ministerio. Se sumó al massismo en 2017, tras hacer sus primeros pasos en Libres del Sur. Aunque su militancia viene del Centro de Estudiantes del Colegio Dorrego de Morón. Accedió hoy por primera vez al HCD tras ocupar el cuarto lugar de la lista de concejales de Fuerza Patria, que ganó la elección local con el 44% de los votos y consiguió 7 de 12 bancas en juego.

HCD #Morón: A 24 horas de la jura de concejales, rechazaron la reforma fiscal enviada por el intendente Ghihttps://t.co/IfTk9Si7mF https://t.co/j2SNmkLgG4 pic.twitter.com/tRtnzE6GMT — Darío Albano (@albanodl) December 4, 2025

Por lo que trascendió, los últimos días no pudieron ser más tensos entre las tres patas del UxP. Ayer, el bloque había votado la ordenanza Fiscal e Impositiva enviada por el intendente. Pero vivió el rechazo (estando en minoría 13 a 11) como una consecuencia de la «falta de diálogo». Era un mensaje. Ghi, por supuesto, podrá manejar las designaciones en el Ejecutivo. Pero en el HCD la alianza Sabbatella-Marinucci todavía controla las votaciones claves.

Hasta esta mañan, se especulaba con un nuevo escenario, que podía beneficiar a los libertarios. Sin embargo, el luquismo terminó por aceptar a Botti, mientras que LLA propuso, en minoría, a Ezequiel Tozzi para asumir la Presidencia

Hoy asumieron, por UxP, los concejales José María Ghi (MDF), Vanina Moro (Mov. Evita), Mariano Spina (N. Encuentro), Sibila Botti (FR), Alfonso Martínez (UTHGRA); María Sol Steinberg (NE) y Miguel Ramponelli (MUP-PJ).

Por LLA, Cristian González, Analía Zappulla (Patricia Bullrich), Pablo Miño, María Rodríguez y Claudio Faro (PRO).

El hermano del intendente presidió la Asamblea preparatoria por ser el concejal de mayor edad de la lista ganadora. No hubo esta vez pedidos de licencia, ni suplencias que cambiaran el juego. UxP también propuso a Román, actual secretario de Control Comunal del Municipio, para la vicepresidencia primera. En tanto que Cristian Morales ocupó la 2da por voto unánime. La Dra. Daniela Coullery (del NE) se mantuvo al frente de la Secretaría del Concejo.

El nuevo HDC cuenta con 12 ediles oficialistas, más un aliado (Adrián Colonna). La oposición quedó conformada por once bancas, aunque sólo 10 votaron por Ezequiel Tozzi (jefe de bloque de LLA) como máxima autoridad del recinto.