Gallo de Oro: El Deportivo Morón homenajeó a Walter Otta y destacó a los mejores del año

En la noche del viernes se llevó a cabo una nueva edición de los «Gallos de Oro», premios con los que el Club Deportivo Morón destaca a los deportistas de cada disciplina por su trayectoria durante todo el año.

Los ganadores del “Gallo de Plata” en cada actividad fueron:

🏐 Voley: Ivan Morinigo (Inferiores), Lucas Caruso (Superior), Mariano Muiño (Maxi), Abril Bonacci (Inferiores Tira A), Juana Maluta (Inferiores Tira 😎 y Maite Uranga (Superior).



🤸‍♀️ Gimnasia Artística: Victoria Pérez Toloza (Nivel Escuela), Sofia Di Dio (Nivel USAG), Rebeca D’Aguiar (Acrobacia Aérea).



🏐 Futbol Inclusivo: Jhonatan Gutierrez.



🥊 Boxeo: Barbara Sofia Neifert y Ulises Leonel Gaona.



🛼 Patín: Ailín Almirón (Formativo), Mía Nallar (Proyección) y Gimena Etévez (Alto rendimiento).



🤾 Handball: Gala Olivera (Inferiores), Silvina Palacios (Mayores), Lucas Abi Zaid (Inferiores) y Nazareno Ojea (Mayores).



🥋 Karate: John Mamani (Adaptado), Jano Herrera Quevedo (Children) y Lautaro Yapura (Competitivo).



⚽️ Futsal: Jordana Coria (Inicial), Agustina Borrero (Juveniles AFA), Ariana Sol de Felippe (Juveniles FUTSALA), Martina Geraci (Mayores AFA), Rocío Morbidoni (Mayores FUTSALA), Ayrton Paolucci (Promocionales), Lautaro González (Juveniles AFA), Leandro Donoso (Juveniles FUTSALA), Juan Pablo Lailhacar (Primera FUTSALA), Enzo Schack (Primera AFA) y Carlos Escudero (Mayores).



🏀 Basquet: Damián Chiacchio (Formativas Tira Blanca), Lautaro Biondi (Formativas Tira Roja), Tomás Martínez (Superior) y Diana Salgueiro.



⚽️ Futbol Senior: Hernán Gingilli (Senior), Federico Casazza (Super Senior), Mauricio Cabrera (Master Tira A) y Fernando Pueyo (Master Tira 😎.



🎳 Bowling: Marta Gallizi y Rubén Otreras.



⚽️ Futbol Femenino: Estrella Giraldez (Juveniles) y Brenda Malen Andrada (Mayores).



⚽️ Futbol Masculino Juveniles: Santino Doroñuk (Metro) y Ramiro Montenegro (AFA).



⚽️ Baby Futbol: León de los Santos (Deportivo Morón, Zona A de Liga Argentina), Constantino Doroñuk (Deportivo Morón Blanco, Zona E de Liga Argentina), Dante Pache (Deportivo Morón Rojo, Zona F de Liga Argentina), Zlatan Ferrito (Deportivo Morón Blanco, Zona A de EDEFI vespertino) e Isaías Mereles (Deportivo Morón Rojo, Zona Oro de EDEFI matutino).



⚽️ Futbol Masculino Infantil: Tahiel Soveron (Metro), Agustín Fayolle (Liga Santander) y Efraín Rodríguez (AFA).



🐓 Hector Rodríguez obtuvo el “Gallo a la Trayectoria”. Gracias a él, en el 2009, nació el Baby en el Deportivo Morón y formó muchos chicos que luego se convirtieron en jugadores profesionales.



🏆 El ganador del “Gallo de Oro” fue Ramiro Montenegro tras ser citado de forma permanente a la Selección Sub 20 del Ascenso y debutar en la Reserva del Deportivo Morón. Un jugador con sentido de pertenencia, con hábitos de verdadero profesional y una proyección enorme. Su perfil humano y futbolístico es el reflejo de lo que buscamos construir en juveniles.



⚽ Por otro lado, el “Gallo Platino” fue para el futbol profesional. Este año, Morón tuvo su mejor campaña en la Primera Nacional de la mano de Walter Nicolás Otta.