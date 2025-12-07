Hurlingham: Tras las juras, el HCD volvió a tener 20 concejales y Quinteros fue reelecto presidente

El peronista Miguel Quintero fue reelecto como presidente del Concejo Deliberante de Hurlingham, tras la jura de concejales electos el 7 de septiembre pasado. El recinto se completó por primera vez desde abril, cuando falleciera Humberto Bertinat (PJ), ya que el oficialismo se dedicó a hacer tiempo para que no jurara su reemplazo natural, la primer suplente de la lista del Frente de Todos (2001) Micaela Navill, quien asumió este viernes por la elección con SOMOS.

Ahora, el oficialismo cuenta con un bloque de 10 concejales, sobre 20 (desempata Presidencia en caso de ser necesario), pero ya perfiló aliados: El jueves se aprobó la reforma del COU con el respaldo de Anahí Galeano, Claudia Serrati, Sebastián Palacio y Roque Belizán, electos en 2023 por JxC y LLA. Así, la oposición quedó partida en tres: Navill y el ex intendente Juan Zabaleta representan al peronismo no kirchnerista; en tanto que el juez de faltas Rafael De Francesco, Alicia Elisei y Gilberto Volpe armaron otro bloque libertario con Julio Medina (Bullrich).

Por Fuerza Patria fueron reelectos Ailén Mareco y Nicolás Vilela, mientras que ingresaron Florencia Lampreabe (jefa de Gabinete del Municipio), Néstor Bello (quien presidió la sesión preparatoria por ser el candidato de mayor edad de la lista ganadora) y Macarena Lucero.

«Con el acompañamiento de la militancia que no traiciona y de los vecinos y vecinas que siempre están, juré por Cristina libre, porque es inocente de lo que se la acusa y culpable de los mejores años para los argentinos y argentinas. Y porque no hay libertad si no podemos elegir a quien mejor nos representa», posteó la funcionaria camporista.

En el acto realizado en el centro cultural Leopoldo Marechal el intendente, Damián Selci, no sólo fue invitado como máxima autoridad política del distrito, sino que además se ubicó en un atril e hizo su propio discurso. Algo inusitado.

«En estos dos años de gestión y a pesar de tener un gobierno nacional que abandona sus responsabilidades, nos propusimos llevar Hurlingham hacia adelante. Y lo fuimos logrando con políticas públicas que han facilitado la vida de todos los vecinos como las obras de bacheo y repavimentación, los nuevos patrulleros y cámaras, una inversión enorme en seguridad. Las luminarias, las obras de infraestructura urbana, la limpieza diaria de nuestra Ciudad», comunicó.

Por su parte, Zabaleta subió un video junto a su familia: «Hoy tuve el honor de jurar como concejal de Hurlingham. Vuelvo a este lugar con la misma convicción de siempre: trabajar por la gente, escuchar a cada vecino y defender los valores que guiaron toda mi vida. La política se hace cerca, en el territorio, con compromiso y humildad», posteó.

De Francesco dejó en claro que va a estar del otro lado: «No venimos a callar, venimos a terminar con la política de casta. El Concejo debe estar al servicio del vecino, no del poder. Vamos a trabajar con coherencia, responsabilidad y libertad». indicó.