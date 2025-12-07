Morón: Policía atropelló a un motoquero y luego asesinó a un familiar cuando iba a entregarse

Un efectivo de la Policía de la Ciudad quedó detenido este sábado luego de asesinar a un hombre que lo atacó en momentos en que se dirigía a entregarse a la Comisaría 4ta de Morón Sur por haber atropellado a un motoquero 6 horas antes. En ambas ocasiones escapó del lugar con su auto. Familiares de las víctimas se enfrentaron con la Policía.

Si bien las autoridades no dieron a conocer el nombre del detenido, trascendió que el agente de 36 años viajaba anoche junto a su hijo, a bordo de un Renault Sandero color rojo, cuando en el cruce de las calles Los Criollos y Carapachay embistió a una moto en la que viajaba un joven apodado «Pitu».

El conductor se fugó, mientras que la víctima sería trasladada al Instituto de Haedo, con politraumatismos serios. Aunque a ésta hora podría haber sido traslado al Hospital Posadas.

Lo peor, y más indignante aún, pasó en la tarde del sábado, cuando el oficial llegó a la comisaría ubicada en Santo Domingo y Eva Perón, para entregarse.

En el destacamento, por lo trascendió, lo habrían obligado a ir a buscar el auto protagonista del accidente. Cuando regresó custodiado, lo esperaban familiares y amigos de la víctima, que vivían cerca de allí, en el B° 20 de Junio.

Fue entonces, al ver el tumulto, que el policía decidió seguir de largo. Aunque a unas pocas cuadras, en la esquina de las calles Grito de Alcorta y Gorriti, sacó su arma reglamentaria y le disparó a quemarropa a uno de sus persecutores, Juan Manuel De Vita (19), primo de la primera víctima.

El oficial fue detenido poco después por personal de la Policía bonaerense en el centro de Morón y lo llevó a otra dependencia no informada.

Por supuesto, los enfrentamientos de los vecinos con la Fuerza siguieron después por horas. Tuvo que intervenir la Guardia de Infantería, vallando incluso la cuadra de la comisaría 4ta, para reestablecer el orden.

La causa está a cargo de la UFI N°3 de Morón, a cargo de la fiscal Valeria Courtade. En enero, el mismo barrio ardía de furia por el crimen a sangre fría de un adolescente, que caminaba frente a un búnker narco por todos conocido.

Nuevo Encuentro criticó la «represión»

Por su parte, el concejal de Fuerza Patria Morón, Diego Spina condenó enérgicamente los hechos ocurridos en Morón Sur, calificando la jornada como “un doble crimen social”. “Es inadmisible. Al dolor de una familia destrozada por el gatillo fácil, el Estado le respondió con balas de goma y gases”, sentenció el edil del Nuevo Encuentro.

Y agregó: “Esto demuestra el fracaso absoluto del modelo de seguridad actual. No supo evitar que un policía actúe como un asesino y no pudo abordar el reclamo social sin violencia. Hay una porosidad alarmante en las fuerzas y una falta de conducción política que termina siempre igual: con el pueblo recibiendo los palos y las balas”.

“La protesta social ante un asesinato no se resuelve a los tiros. Exigimos sensatez, el cese de la represión y justicia inmediata por el joven fallecido”, concluyó el edil, quien asumió la banca el viernes pasado por la lista de Fuerza Patria.