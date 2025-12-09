Podría ir a Nación: Valenzuela dejó Tres F, juró en el Senado bonaerense pero pidió licencia

Este lunes asumieron los 23 senadores bonaerenses electos el último 7 de septiembre. Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, juró pero pidió licencia para mantenerse en el gabinete de Axel Kicillof. Lo mismo que Diego Valenzuela (Tres de Febrero), uno de los cinco intendentes electos, quien podría ser nombrado en Nación.

Además de Valenzuela (LLA), quien no volvería al Municipio y solicitó la licencia «a último momento», asumieron los intendentes Mario Ishii (José C. Paz, por Fuerza Patria), Guillermo Montenegro (General Pueyrredón, LLA), Pablo Petrecca (Junín por Somos Buenos Aires), Germán Lago (Alberti, Fuerza Patria) y Marcos Pisano (Bolívar por FP).

Rodrigo Aybar Perlender, quien fue el primer candidato de la lista de concejales de LLA en 2023, quedará a cargo del municipio de TresF. En tanto que, por la banca de Katopodis, asumirá Roxana López, referente de La Cámpora de Tigre.

La sesión preparatoria tuvo un momento de tensión cuando el senador Sergio Berni pidió la nulidad de las licencias, incluyendo una advertencia a la titular del Senado, la vicegobernadora Verónica Magario (renunciante como diputada electa), por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Se expresó amparado en el artículo 107 del reglamento interno del Senado, que reza que las sesiones preparatorias “tendrán por objeto la incorporación de Senadores electos, la elección de vicepresidentes y la fijación de días y horas de sesiones ordinarias”.

En medio de las diferencias, el peronismo no pudo renovar la vicepresidencia primera del Senado, que tenía con Luis Vivona. Berni negó que su malestar estuviera vinculado al reparto de cargos en la conducción. Ese lugar apetecía Carlos Kikuchi (Unión y Libertad), ex armador político de Javier Milei, hoy alejado de LA Libertad Avanza.

Más allá de la polémica, con las juras de hoy son llegaron a once los jefes comunales que dejaron sus municipios para asumir otros cargos. Seis intendentes más, de Fuerza Patria, fueron ya nombrados en otros puestos: Diego Nanni (Exaltación de la Cruz, nuevo diputado bonaerense por la segunda sección electoral), Mayra Mendoza (Quilmes, diputada provincial por la tercera sección), Mariano Cascallares (Almirante Brown, diputado bonaerense por la tercera sección), Esteban Acerbo (Daireaux, diputado provincial por la sexta sección), Javier Osuna (General Las Heras, nombrado director titular del Banco Provincia en el marco de la negociación por el permiso de endeudamiento que obtuvo Kicillof la semana pasada), y Sergio Bordoni (de Tornquist, director asociado en el BAPRO).

Hoy el peronismo sumó en el Senado bonaerense a Malena Galmarini, extitular de Aysa. La esposa de Sergio Massa (presente en el Senado provincial) juró por la primera sección. Mónica Macha, que finalizó su mandato de diputada nacional, también asumió una banca por la primera sección. Lo hizo dentro de un clima interno espeso en Morón, su distrito, con una interna a cielo abierto entre su pareja y exintendente, Martín Sabbatella (otro de los dirigentes presentes) y el actual jefe comunal, Lucas Ghi. También por la primera sección, asumió Fernando Coronel.

Desde el peronismo, además, juraron hoy Diego Videla y Valeria Arata (ambos por la cuarta sección); Fernanda Raverta, Jorge Alberto Paredi y María Lura García (los tres por la quinta sección), y María Inés Laurini y Evelyn Díaz (las dos por la séptima sección).

Juraron esta tarde, pero desde La Libertad Avanza, María Luz Bambaci y Luciano Olivera (por la primera sección electoral); Gonzalo Cabezas y Analía Balaudo (cuarta sección); María Cecilia Martínez y Matías de Urraza (quinta sección).

Por Somos Buenos Aires (el sello que aglutinó en las elecciones bonaerenses a peronistas díscolos, radicales, la Coalición Cívica y otros espacios), prestó juramento Natalia Quintana (cuarta sección electoral).

Al igual que sucedió en otras asunciones, como las de las cámaras de diputados nacional y provincial, hubo juramentos por la libertad de Cristina Kirchner, que expresaron las dirigentes kichneristas Macha (N.E), Raverta y Laurini.