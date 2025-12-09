Milo J seguirá como sponsor de la camiseta del Gallo en 2026: «Nadie se baja de este sueño»

El cantante Milo J firmó el contrato que lo unirá por otra temporada con el Deportivo Morón, como sponsor de su camiseta. Será por segundo año consecutivo y luego de reivindicar la campaña del primer equipo de Walter Otta, que se vio frustrada por todos los condimentos extra futbolísticos que atravesaron la semifinal del Reducido en Madryn.

«Si la vida se trata justamente de caer y levantarse, también de eso se trata acompañar a mi club en este momento», acompañó el artista, que no se olvida de las polémicas. «Todavía nos resuena el eco de lo que pudo ser y no fue. Pero no vamos a bajar los brazos. Vamos a seguir acompañando a este equipo, al cuerpo técnico y a la comisión directiva, porque se nota que hay una idea clara y un objetivo en común. Morón se merece lograr el tan ansiado ascenso a Primera y por eso es que queremos seguir apostando a este objetivo y también es por eso que decidimos renovar nuestro compromiso de acompañar a Walter Otta, a los jugadores que vestirán nuestro manto sagrado, a los directivos y a los hinchas de corazón, muy comprometidos por un período más», comunicó en las redes sociales del club.

«Si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, juntos y ahora con más fuerza, focalizados y sabiendo que la única opción es salir campeones en el torneo 2026, y seguiremos insistiendo y seguiremos soñando, estoy seguro de que más temprano que tarde, vamos a festejar el logro que todos queremos que no es ni más ni menos que ver a Morón en Primera”.

Y cerró: “Nadie se baja de este sueño. Los hinchas somos fundamentales para sostener cada paso, hay que llenar al club de socios, acompañar a las actividades y al laburo social que contiene a muchos chicos. Además de alentar en la cancha todos juntos, siempre”.

Camilo Joaquín Villarruel había adelantado que seguiría colaborando con el club de sus amores cuando, hace una semana le consultaron en un streaming por la eliminación del Reducido, que finalmente depositó a Estudiantes de Río IV en Primera (3-1 en el global).

Entonces, Milo describió el desempeño arbitral en Madryn como “bastante cuestionable». «Lo que pasó fue terrible”, reflejó ante tanta adversidad. Esa semifinal fue uno de los puntos claves, junto con el pase de Barracas Central al Play Off y el campeonato de escritorio de Rosario Central, para que el arbitraje volviera a la senda de la objetividad.

El músico planteó también que “están pasando cosas raras” en el campeonato. “Es un poco anormal lo que está pasando, y muy obvio; y eso es lo peor”, afirmó. Para evitar que sus palabras se interpretaran como una opinión aislada, cerró con una frase que resonó fuerte: “No es que es una teoría… toda la gente lo está diciendo”.