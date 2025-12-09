Jura de concejales en Ituzaingó: JM Álvarez Luna (PJ) quedó al frente del Concejo Deliberante

El ex secretario de Gobierno del Municipio Juan Manuel Álvarez Luna (PJ) se convirtió este lunes en el nuevo presidente del Concejo Deliberante de Ituzaingó, tras la jura de los concejales que resultaron electos el pasado 7 de septiembre.

Con la renovación, el oficialismo dejó de haber malabares políticos para mantener el control del recinto, lo que logró estos últimos dos años de la mano de la aliada Ana Vinsenzo, quien llegó a la banca de la mano de Osvaldo Marasco, que la filtró en 2023 en la boleta de La Libertad Avanza, para luego abrirse los dos de cualquier armado libertario.

En un acto desarrollado en la Plaza San Martín de Ituzaingó Sur, también asumieron los concejales titulares Valeria Susperreguy, Luciano Crudo, Florencia Viola, Carlos Acuña y Fernanda Gómez. El bloque de Unión por la Patria suma ahora 12 concejales (incluyendo una aliada) sobre 20.

Por LLA ingresaron Hugo Equiza (LLA), Agustina De la Iglesia, Walter Lanaro (Ritondo) y María Lara (PRO), con lo cual la oposición queda con 8 escaños. Sin mucho que negociar, ubicó a Luciana Prats (PRO) como Vice 1ra.

Silvia Castillo, del Frente Renovador, quedó como vicepresidenta segunda. Y el ex juez de Faltas Alfredo Fernández como secretario del HCD.

