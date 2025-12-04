HCD Morón: A 24 horas de la jura de concejales, rechazaron la reforma fiscal enviada por Ghi

En una votación que (tal como pasó hace un año) traerá consecuencias, el Concejo Deliberante de Morón rechazó este jueves las ordenanzas que contenían las reformas Fiscal e Impositiva solicitada por el intendente, Lucas Ghi. Ocurre a 24 horas de la renovación del recinto y en medio de una interna insoslayable por el futuro presidente del cuerpo.

Tal como ocurrió hace un año, la propuesta del Ejecutivo sólo tuvo el voto positivo del oficialismo, reducido desde ese entonces por la caída de aliados. El contexto es similar. Por eso no se entiende (o no se explica) por qué se trató hoy, si mañana el peronismo recuperará la mayoría. Es cuestión de tiempo, pero no por nada estuvo en el orden del día de una sesión extraordinaria convocada por el presidente saliente, el massista Marcelo González, a horas de la renovación.

No es raro que se traten expedientes contrareloj antes de fin de año. Tampoco que se trate la Fiscal, el Presupuesto o reformas sensibles como el COU. Pasó hoy mismo en el HCD de Hurlingham. Pero con un resultado muy diferente: todo se aprobó, incluso en acuerdo con un sector de LLA. No sería extraño un futuro acuerdo en Morón también.

La reforma fiscal se podrá volver a tratar, en todo caso, bajo otras circunstancias. Los libertarios, el PRO, Juntos por el Cambio y la UCR votaron en contra hoy. El sabbatellismo no estaba de acuerdo con el proyecto, pero lo acompañó, a desgano. «Esta iniciativa debe ser abordada junto con el Presupuesto, que ingresó ayer al HCD y en los próximos días vamos a ver de qué se trata», señaló Florencia De Luca (UP). Fuentes del Nuevo Encuentro adujeron que «si no hay diálogo no va a salir nada, ni Fiscal, ni Presupuesto». El año pasado ya pasó, pero por falta de aliados. Sólo Adrián Colonna (ex JxC) se pasó a las filas del luquismo desde entonces. El resto ya es parte de LLA.

En definitiva, la Fiscal e Imp. fue rechazada por 12 votos contra 11 (UP + Colonna). El voto restante es el de la radical Silvina Samparisi, quien pidió abstenerse (vía zoom) con la excusa de que ésta era su última sesión.

La reforma fiscal establecía un aumento del 30% en las tasas, además de una actualización por IPC. Y mantenía tributos atemporales como la «Tasa Covid». «El Estado debe ser un administrador eficiente, no un cobrador compulsivo. Quieren cobrar por poste todo sistema de cableado. Y no estamos hablando solo de ordenar el espacio aéreo. Dentro de poco te van a cobrar hasta por el aire que respiras», fundamentó Ezequiel Tozzi (LLA) su voto negativo.

En su estilo verborrágico, Ariel Aguilera (Todo por Argentina) acusó a Ghi de ser «un monarca recaudador». Y de llegar a trabajar «en zapatillas, botellita de agua y auriculares». «Lo único que coordina bien son las carreras. Que elimine secretarías y direcciones inútiles, que sólo proyectan gastos en sueldos sin ningún rédito para la sociedad», recomendó.

A todo esto, mañana se define nuevo presidente del HCD. Nuevo Encuentro quiere proponer un nombre junto con el FR. El luquismo propondría al actual secretario de Gestión Comunal Claudio Román (PJ). Y si no se llegaran a ponerse de acuerdo, como de hecho pasó aún siendo minoría, le pueden dejar ese cargo servido al sector libertario. Un escenario que sólo se podría presentar pensando en la interna del 2027 y el armado de acuerdos nuevos en el recinto.

Este viernes el oficialismo pasará a tener doce escaños (de 24), más un aliado. José María Ghi presidirá la sesión preparatoria y podría desempatar a la hora de elegir autoridades. Los violetas ya anticiparon que no darán ventaja alguna.