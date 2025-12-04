Se hacía los claritos: Detienen, en una peluquería de San Justo, a la jefa de una banda de entraderas

La DDI de La Matanza detuvo, en una peluquería de San Justo, a una mujer acusada de ser la jefa de una banda criminal que realizaba entraderas en la zona de La Matanza. Anteriormente habían sido detenidos otros cinco integrantes.

La investigación comenzó en enero de 2024, cuando se realizaron diversos allanamientos para desbaratar a la organización. Tras los primeros operativos, fueron cuatro los detenidos. Los teléfonos secuestrados permitieron determinar que la banda contaba con el apoyo de un efectivo de la Policía bonaerense, que se encargaba de avisar los movimientos de la fuerza de seguridad.

La detención del agente, identificado como Blas Osvaldo Camacho, sucedió en abril de 2024, momento en el que arribaba a tomar servicio en la base de la UTOI La Matanza.

A más de un año de los primeros allanamientos, se determinó quién cumplía el rol de jefa. Se trataría de Mayra Solorzano, de 37 años, quien era el nexo entre la organización y el efectivo policial detenido.

El análisis de los celulares permitió descubrir que Solorzano “era la encargada, no solo de buscar los domicilios a donde se cometerían los hechos, sino organizar los roles de los componentes de la banda en cuanto a quienes ingresarían a las viviendas y era la encargada de monitorear desde afuera a bordo de un rodado los movimientos mientras se cometían los ilícitos”.

Con ese datos, hace más de un año se dieron inicio diversas labores investigativas tendientes a dar con el paradero de la acusada, lo que permitió obtener comunicaciones de la posible línea telefónica que estaría utilizando la buscada.

Finalmente, en las últimas horas se logró determinar la ubicación de Solorzano. Y se decidió montar un discreto operativo de vigilancia encubierto, en el cual se logró advertir la llegada de la señalada a una peluquería, donde fue detenida por personal policial mientras se teñía el pelo. Inmediatamente fue trasladada a sede judicial.

La causa está a cargo del Juzgado de Garantías 3 de La Matanza, a cargo de Norberto Ochipinti; y la fiscal Andrea Palin.

El caso fue caratulado como robo agravado por el uso de arma de fuego y por ser cometido en poblado y en banda (ocho hechos) modalidad entradera, asociación ilícita y tenencia ilegal de arma de guerra. En el parte policial también se remarca que una de las víctimas denunciantes es familiar del fiscal federal de Lomas de Zamora Sergio Mola.