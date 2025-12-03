Ituzaingó: Pese al aumento de tasas el PJ aprobó un Presupuesto 2026 inferior al Ejercicio 2025

Por mayoría y en la última sesión del año con la actual conformación del Concejo Deliberante, el peronismo aprobó este miércoles el Cálculo de Recursos y Gastos propuesto por el intendente de Ituzaingó, Pablo Descalzo, para 2026.

En términos teóricos, le sumaron al Presupuesto de este año un 34% de inflación para llegar al mágico resultado de 87 mil y millones y medio de pesos. En la práctica, es un valor sumamente subestimado, o revelaría si no un ajuste nominal feroz. Según datos del propio Municipio, sólo en el primer semestre del 2025 se gastaron $51 mil millones. Pero no se entiende por qué tanto déficit si este año las tasas aumentaron un 34% y en enero subirán otro 25%.

A esta altura es un modus operandi. Hace un año atrás también se aprobaba un Presupuesto deficitario, previsto en $68 mil millones, además 28 vías de excepción al Código de Ordenamiento Urbano, entre los que se encontrarían varios «convenio urbanísticos» a desarrollar en Parque Leloir, una zona declarada en 2007 como «ecológicamente protegida».

Esta sesión fue calcada de aquella. Se aprobaron diferentes planos, incluida la obra del Country que crece a la vera del Camino del Buen Ayre. El Municipio le cedió un terreno fiscal de 73.725,97m2 a la empresa Stop Coffe Leloir a cambio de que construya el estacionamiento subterráneo en la Plaza 20 de Febrero, que estará clausurada por dos años.

Al menos esta vez apareció un representante de la Asociación Vecinos de Parque Leloir para expresar su repudio. Mientras tanto, el juzgado en lo Contencioso Administrativo de Morón duerme el recurso de amparo presentado por PLAC.

El expediente en cuestión salió aprobado por mayoría sin necesidad del desempate del presidente Pablo Piana, que hoy deja su banca, debido a la ausencia de un escaño del PRO. El espacio Libertario (incluido el PRO) votó en contra.

«Este Presupuesto muestra un Municipio que crece hacia adentro. Más del 60% del Presupuesto se va en sueldos. En sostener una estructura política mientras se abandonan servicios. No vamos a votar a favor del un proyecto de gasto improductivo», apuntó Cristian Lanaro. Aunque tampoco podría el oficialismo ufanarse de sus políticas patronales.

Mientras el salario mínimo fijado por la ordenanza para los municipales ronda los $300.000, el intendente le cuesta al Municipio nada menos que 62 millones de pesos al año (casi $5millones por mes, sin contar las próxima futuras paritarias). No se vieron movilizaciones sindicales en la calle. No se ven desde hace 20 años, desde que ATE pasó a ser K.

Tampoco puede esperarse que reabra el hospital municipal de la calle Brandsen (aquél que se perdió en 2009, al ser degradado a salita de Unidad Primaria de Atención, y que se cerró en 2019 cuando inauguraban el Hospital del PAMI). El Presupuesto apenas sostiene ocho cargos para la carrera hospitalaria para todo el «sistema municipal de Salud».

Como ocurre después de cada campaña electoral, el intendente se va en promesas huecas y comienza el plan de ajuste, hasta la próxima elección. Tiene que cerrar el rojo. Por eso el Art36° lo autoriza «a hacer uso transitorio de recursos del Municipio con afectación específica, cuando ello fuese necesario, con motivo de apremios financieros circunstanciales, sin que su uso transitorio signifique cambios de financiación ni de destino de dichos recursos». Fin.

Vecinos de #Ituzaingó están disgustados (una vez más) por la obra inconsulta en la Plaza 20 de Febrero, que estará dos años cerrada para hacer un estacionamiento en el subsuelo, el cual administrará un fideicomiso. Lo hace una empresa, a cambio de la parcela cedida por el CEAMSE https://t.co/RCEfdgXVeA pic.twitter.com/GB9juo1CUM — Darío Albano (@albanodl) December 3, 2025