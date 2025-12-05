La Universidad de Morón cerró su ciclo de formación profesional y lanzó los certificados de verano

En la tarde del miércoles 3 de diciembre, la Universidad de Morón concluyó su ciclo académico con un evento en el que celebró la finalización de los trayectos formativos 2025 y se oficializó la apertura de los nuevos certificados profesionales.

El cierre de la jornada estuvo a cargo de Sebastián Saravia (@psicoalpie), psicólogo y docente de la universidad, quien ofreció una charla sobre pensamiento crítico y formación profesional. Su exposición abordó los procesos de aprendizaje y explicó por qué resulta fundamental aplicar un enfoque analítico a lo largo de toda la vida.

Ante la presencia de autoridades, docentes y alumnos, se anunció que, a partir de diciembre de 2025 y hasta marzo de 2026, los estudiantes que abonen su matrícula podrán acceder sin costo a cursos asincrónicos certificados por las empresas más influyentes del sector tecnológico, como Google, Meta y Microsoft.

Esta propuesta busca aprovechar el receso para que los alumnos incorporen competencias digitales de alta demanda, cursando a su propio ritmo a través de las plataformas educativas más importantes del mundo, Blackboard y Coursera, disponibles las 24 horas.

La oferta de verano

Se estructura en tres ejes clave para el mercado laboral actual. Por un lado, se dictará el Certificado Profesional de Google en Marketing Digital y E-commerce, donde los participantes aprenderán a utilizar herramientas como Google Ads y Analytics para atraer clientes y gestionar tiendas en línea. En paralelo, se ofrecerá el Certificado Profesional de Meta en Marketing en Redes Sociales, que incluye formación específica en gestión de comunidades y el uso de Inteligencia Artificial generativa aplicada a la creación de contenidos, una tendencia que se proyecta como fundamental para el próximo año. Finalmente, la propuesta se completa con el Certificado en Microsoft 365 con IA Generativa, diseñado para dominar Microsoft Copilot y automatizar procesos en Excel, Word y Teams.

Esta estrategia tiene como objetivo cubrir las áreas de vacancia que las empresas reclaman, formando profesionales que no solo tengan conocimientos técnicos, sino también habilidades blandas y digitales. Durante el ciclo lectivo, los alumnos cursan trayectos relacionados con la comunicación efectiva, liderazgo, tecnologías emergentes y gestión de proyectos, todos certificados como diplomaturas anexas al título oficial, por lo que la oferta del receso llega para complementar estos recorridos.

La implementación de estas herramientas posee un fuerte componente tecnológico que transforma la experiencia educativa tradicional. Los nuevos cursos de verano, al igual que los trayectos anuales, cuentan con el soporte de «Coursera Coach», un asistente virtual basado en inteligencia artificial que guía al alumno y responde dudas en tiempo real.

Así, la Universidad de Morón reafirma que la adopción de nuevas tecnologías no es un simple complemento, sino el núcleo de una formación actual que garantiza a los estudiantes las herramientas necesarias para destacarse en el mundo laboral y desenvolverse con éxito en su vida profesional. Los interesados podrán obtener más información e inscribirse para el ciclo 2026 a través de unimoron.edu.ar.