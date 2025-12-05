Hurlingham: Con modificaciones y apoyo de un sector de LLA, el HCD aprobó la reforma del COU

Con modificaciones propuestas por un sector de La Libertad Avanza, el oficialismo consiguió este jueves aprobar la reforma al Código de Ordenamiento Urbano propuesto por el intendente, Damián Selci. El nuevo COU habilita la elevación de construcciones edilicias en torno a las estaciones de las líneas San Martín y Urquiza. El proyecto contó con 16 votos a favor y sólo tres en contra (del bullrichista Julio Medina; Tamara Abdo y Lucas Delfino del PRO).

A los votos de Unión por la Patria se sumaron Marisol Fernández, Anahía Galeano, Claudia Serrati, Sebastián Palacio, Juan M. Lorenzo (JxC) y Roque Belizán (LLA), quien había anunciado modificaciones varias al proyecto original. Entre las propuestas: «Revisión del Código cada 24 meses», el incentivo para construcciones sustentables (techos verdes, eficiencia energética, reutilización de agua), ajustes en alturas permitidas para garantizar seguridad aérea, la «protección del Casco Histórico» y «mayor seguridad en las obras: aplicación obligatoria de normas técnicas».

Por el contrario, el concejal Medina prometió seguir por la vía judicial. Si bien fue rechazado el amparo ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Morón, aún le queda la apelación ante la Cámara de San Martín, para anular todo lo actuado. Aduce falta de estudios técnicos y falta de discusión en comisiones: El expediente ingresó al HCD hace apenas un mes apenas. El 25 de noviembre se hizo una audiencia pública, con la participación de 160 exponentes.

El nuevo COU todavía debe ser homologado por la Provincia, aunque esto puede ser un simple trámite o demorar años. Mientras tanto, las reformas «vienen a blanquear las obras que no cumplieron con el COU», aseguró Lucas Delfino.

El concejal ponderó la reforma aprobada en 2019, tras «seis meses de trabajo, en los que introdujimos más de 300 modificaciones».

«Lo hicimos con Martín Rodríguez. Y en ese momento apoyamos el proyecto. El problema es que de ese Código no se cumplió nada, por la absoluta inacción del Municipio. No se podía construir en altura sin todos los servicios. En avenida Roca construyeron igual. Lo que quieren es blanquear las obras que no cumplieron con el COU», apuntó.

Cambio de manos

En una jornada maratónica, también se aprobaron hoy la reforma Fiscal Impositiva y el Presupuesto 2026. Siempre con 19 de los 20 concejales. Nunca pudo asumir Micaela Navill la banca que dejó vacante el fallecido Nito Bertinat (PJ) por decisión política del gobierno local y la inacción del mismo juzgado, que tiene a cargo el Macerlo Gradin. Lo hará recién este viernes, en la jura de los concejales electos el 7 de septiembre, en su caso por la boleta de SOMOS.

El Presupuesto se aprobó con los diez votos de la bancada oficialista. más el de Fernández. Contempla unos 94 mil millones de pesos de gastos, y la reasignación de partidas, entre otras facultades. Por otra parte, por 11 votos contra ocho, se fijaron en Asamblea de Mayores Contribuyentes los nuevos ajustes tributarios, que estarán en el orden del 30%.