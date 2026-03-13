24M: El Gobierno acusó al Municipio de Morón de «adoctrinamiento» en escuelas

El Ministerio de Capital Humano de la Nación, que conduce Sandra Petovello, exigió explicaciones al municipio de Morón luego de que circulara en redes sociales un documento que podría constituir un caso de “adoctrinamiento político” en establecimientos educativos, y anunció que analizará el contenido difundido para determinar su origen y alcance.

El debate comenzó cuando el periodista Tomás Díaz Cueto publicó en su cuenta de X el Memo N°3248/26 del 4 de marzo, que lleva la firma de la Directora de Educación del Municipio, Licenciada Anabel Perret Venzzani. En ese documento se insta a las instituciones educativas municipales (Perret era directora de la escuela para hipoacúsicos «Ramón Carrillo») a pintar pañuelos blancos (símbolo de las Madres de Plaza de Mayo) para recordar el golpe del 24 de marzo de 1976, frente a lo que consideró «un gobierno empecinado en negar o justificar el terrorismo de Estado».

Ese presunto documento oficial generó la reacción de Sandra Pettovello quien comunicó que su cartera “solicitó explicaciones a las autoridades de Morón ante la difusión de material que podría implicar adoctrinamiento político en las escuelas”.

Adoctrinamiento en escuelas de Moron: le piden a todos los docentes que lleven pañuelos blancos para que sus estudiantes lo intervengan 🚨🔥



“La intencionalidad es frente a un gobierno empecinado en negar el terrorismo de Estado” (?) pic.twitter.com/y57Op7FW3Y — Tomas Diaz Cueto (@Tomidiazcueto) March 11, 2026

En el comunicado se sostiene que “la educación debe desarrollarse en un ámbito de pluralidad y libertad”. Más adelante, se destaca: “El adoctrinamiento político-partidario en el ámbito educativo constituye una vulneración de derechos.” El texto agrega que el ministerio analizará “si se utilizó el sistema educativo para promover posiciones políticas frente a estudiantes”.

Asimismo, Pettovello aclara que el objetivo de la investigación es determinar si el ejercicio difundido en redes sociales era parte de directivas oficiales del sistema educativo del municipio de Morón.

El conflicto se originó con la circulación en redes sociales, principalmente en la plataforma X, de una captura que denunciaba la presunta existencia de consignas para docentes con la frase: “Adoctrinamiento en escuelas de Morón: le piden a todos los docentes que lleven pañuelos blancos para que sus estudiantes lo intervengan.”.

Según ese material, los docentes debían llevar pañuelos blancos, los cuales serían intervenidos en las aulas mediante pintura, bordado o escritura de frases por parte del alumnado.