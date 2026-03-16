Hay un detenido: Un hombre discapacitado murió durante una entradera a su casa, en Ituzaingó

Un hombre de 54 años, que sufría de una discapacidad neurológica, falleció durante una entradera en su domicilio, ubicado a metros de la intersección de las calles Bacacay y Soler, en Ituzaingó. Por el crimen, la Policía detuvo un sospechoso.

Según relataron vecinos y familiares, Andrés Cerviño, que vivía solo y estaba impedido de hablar producto de un ACV, fue sorprendido mientras dormía por al menos tres delincuentes que irrumpieron en su casa en la madrugada del jueves.

La hermana de la víctima relató luego a la Policía que encontró la puerta abierta de la casa y a su hermano tendido en el suelo de una habitación. Según las primeras constataciones, el hombre estaba maniatado de pies y manos y sin vida. En el interior de la vivienda también había signos de violencia: muebles revueltos y la reja de una ventana forzada.

De acuerdo con el informe preliminar de la autopsia, la muerte se produjo por asfixia traumática por compresión y sofocación, un doble mecanismo que habría provocado el deceso durante el ataque. Tras el hallazgo, detectives de la DDI Morón comenzaron a analizar cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona.

Ese trabajo permitió identificar el vehículo que habría sido utilizado por los delincuentes: un Renault Fluence gris, que además había sido visto en otro hecho delictivo ocurrido el 8 de marzo en la misma jurisdicción, en una causa por robo agravado.

A partir del análisis de imágenes y otras tareas investigativas, los investigadores lograron determinar la patente del vehículo y emitieron un pedido de secuestro, además de alertar a los sistemas de monitoreo y anillos digitales.

Horas después, personal de la Policía de la Ciudad interceptó el automóvil en la intersección de Castañares y Larrazábal, en el barrio porteño de Mataderos. En ese operativo fue aprehendido un hombre que se encontraba en el vehículo y que, según los investigadores, llevaba puesta una gorra amarilla similar a la que se había observado en las grabaciones de seguridad.

Posteriormente, y por orden judicial, se realizó un allanamiento en un domicilio de la calle Huabac al 6700, en la Ciudad de Buenos Aires, donde se secuestraron tres teléfonos celulares que serán sometidos a pericias para avanzar en la investigación.

El sospechoso fue trasladado a la sede de la Fiscalía descentralizada N°2 de Ituzaingó. La causa está caratulada como homicidio en ocasión de robo.