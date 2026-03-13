Detenido: Un policía de la Ciudad mató a un joven porque pensó que lo iba a asaltar, en Ituzaingó

Un policía de la Ciudad quedó detenido tras asesinar a un joven al que confundió con un asaltante, cuando llegaba a su casa de Ituzaingó. También resultó herido un amigo de la víctima, que desmintió haber cometido un intento de robo.

El caso tuvo lugar en la noche del jueves en el cruce de las calles Martín Rodríguez y Suboficial Perdomo, cuando Lucas Adrián Gómez, efectivo de la División Servicio Especial Autopista de la Policía de la Ciudad transitaba en moto junto a su pareja y disparó contra un joven identificado como Juan Cruz Leal (20), quien circulaba en otro vehículo.

Al sospechar que lo podían llegar a robar, el agente detuvo su marcha, se identificó como policía y efectuó dos disparos con su arma reglamentaria, provocando que ambos jóvenes resultaran heridos de bala.

La Policía bonaerense confirmó que Leal presentaba una herida de bala en la ingle. Y que Daniel Enrique Kuhne, también de 20 años, recibió un tiro en la zona pectoral lateral, con orificio de entrada y salida.

La ambulancia trasladó a Kuhne al Hospital Posadas sin riesgo de vida, mientras que Leal fue derivado al Hospital Bicentenario de Ituzaingó donde, luego de permanecer varias horas en estado crítico, confirmaron su muerte este viernes.

En el lugar del hecho se incautaron dos vainas servidas de un arma calibre 9mm. Además del arma utilizada por Gómez.

El joven que sobrevivió ya fue dado de alta y ante las autoridades refirió que junto con la víctima se dirigían a un partido de futbol cuando notaron que metros más adelante una moto se detuvo de golpe y el conductor comenzó a disparar.

La causa quedó a cargo de la UFI N°2 de Ituzaingó y la fiscal María Alejandra Bonini dispuso la detención del efectivo por el delito de homicidio agravado.