«A pesar de Milei»: En la apertura de sesiones, Selci dijo que se hicieron 109 obras en Hurlingham

En el microestadio municipal (Pedro Díaz al 1700), el intendente Damián Selci dejó inaugurado el periodo ordinario de sesiones del Concejo Deliberante de Hurlingham. En un acto copado por el oficialismo, aseguró que «2024 fue el año de la reconstrucción, en 2025 la gente nos acompañó y en 2026 vamos a consolidar con fuerza este camino».

«Nuestra obsesión fue tratar de fortalecer nuestra ciudad», aseguró Selci. Y explicó que el último año se invirtieron $12.000 millones en 109 obras. «Todo lo hicimos a pesar del gobierno de Milei», afirmó. Además de las tareas de bacheo y pavimento, se instalaron 500 cámaras de seguridad. «También se realizaron mejoras en 124 instituciones educativas, además del saneamiento del Arroyo Morón, por primera vez en décadas, donde se retiraron 700tns de residuos».

En el repaso de su primera mitad de mandato, el jefe comunal destacó la creación del Mercado Municipal, las dos sedes del Centro de Salud Mental Juvenil, la Escuela de Jóvenes Conductores, la Clínica Veterinaria, el nuevo Gimnasio Municipal, el Centro de Inclusión para Personas con Discapacidad y el «Polo educativo» de la avenida Roca.

Para el año corriente, Selci anunció la repavimentación de Av. Vergara, de Acceso Oeste a Concepción Arenal (que está en marcha con financiamiento provincial y prevé 27.200 m² de pavimento), el fortalecimiento del CPC, con 100 nuevos agentes y 100 cámaras extra de videovigilancia; además de 60.000 m² de bacheo y de 3000 luminarias nuevas.

También se lanzará una nueva sede del Polo Educativo en Villa Tesei, y una nueva Maternidad en el Hospital San Bernardino.

A su vez, se anunció la puesta en valor de corredores urbanos y de la vera del Arroyo Soto. “Vamos a construir una plaza por mes en distintos barrios del distrito”, afirmó Selci.

Sin celular

En sintonía con las medidas tomadas en Ciudad y Provincia de Buenos Aires, el intendente defendió la prohibición de teléfonos inteligentes en las aulas. «El uso del celular desde los primeros años es veneno. A un chico de 3 años con celular le cuesta más hablar, al de 7 le cuesta leer, al de 12 le cuesta relacionarse y en los de 15 ya vemos ataques de pánico», dijo. Para eso se promueve un programa para las familias (con incentivos, talleres y asistencia a escuelas).

Por otro lado, el intendente adelantó enviará un proyecto de ordenanza al Concejo que propone aumentar diez veces las sanciones por arrojar residuos en microbasurales y espacios verdes. «Muchas veces hacemos un operativo de limpieza y a los pocos días alguien vuelve a tirar cualquier porquería. Eso en Hurlingham no lo vamos a tolerar», apuntó.

En cuanto a la esfera nacional, Selci aseguró que el Gobierno destruyó 290.000 puestos formales de trabajo y quebró 40.000 pymes. “Milei suele decir que vino a destruir el Estado, pero sobre todo está destruyendo al país. De a poco. Va debilitándolo. Lo enferma. Y en un cuerpo enfermo, lo único que crece es la malaria”, sostuvo.

En ese marco, confrontó: «Lo único que crece en Argentina es la malaria». El dirigente camporista dijo que el país necesita a una «estadista» y defendió a Cristina Kirchner. “Está presa y proscripta y tenemos de presidente a un irresponsable que nos expone a todos los peligros”.

En cuanto al funcionamiento del Concejo, no se modificaron las comisiones fijadas hace un año. Esto es: siete que presiden los concejales de Unión por la Patria (Legislación, Presupuesto, Obras Publicas, Salud, Educación, DDHH y Género) dos LLA (Transito y Discapacidad). Libertarios cuestionaron que el acto lo haya organizado el Ejecutivo.