LLA impulsa un plan para reducir o eliminar tasas municipales en más de 100 municipios de PBA

El diputado nacional y presidente de La Libertad Avanza bonaerense, Sebastián Pareja, lanzó un plan para que concejales libertarios de 106 distritos de la Provincia de Buenos Aires promuevan la baja o eliminación de tasas municipales.

Bajo la consigna «La Libertad Avanza, las tasas retroceden, la iniciativa se impulsará de manera simultánea, con el objeto de “bajar la presión fiscal local” y “promover la actividad económica”.

Según sostiene el espacio en un documento difundido este viernes, la Provincia registra “el promedio de tasas municipales más alto del país” y “una gran parte de esos tributos no tiene una contraprestación clara en servicios”. En ese sentido, aseguran que “la carga impositiva impacta especialmente en pymes, productores agropecuarios, comercios y consumidores”, ya que “reduce márgenes para invertir, contratar personal o sostener precios competitivos”.

Plantean además que existe una “contradicción” entre la política económica del Gobierno nacional -que promueve la reducción del gasto y de los impuestos- y el incremento o mantenimiento de tasas en numerosos municipios, lo que, según afirman, “termina neutralizando cualquier alivio fiscal para los contribuyentes bonaerenses”.

La estrategia legislativa prevé “presentar proyectos adaptados a la realidad de cada distrito para simplificar tributos, reducir timbrados y revisar tasas que afectan directamente al comercio y a la producción”.

“Los bonaerenses pagan cada vez más tasas, pero reciben servicios deficientes, infraestructura deteriorada y escasa eficiencia en la gestión”, afirmó Pareja.

Entre los proyectos se apuesta a eliminar progresivamente la tasa vial sobre combustibles, reducir la alícuota de seguridad e higiene para hipermercados, modificar el esquema de tasas viales rurales, creadas por distintos gobiernos durante las últimas décadas (siempre con el fin de sortear situaciones de crisis, como por ejemplo la pandemia).

El informe también menciona casos que consideran “insólitos”, como la denominada “tasa COVID” que en Morón no es más que una sobretasa que pesa desde el 2020 sobre grandes comercios y que nunca se redujo; o una tasa por desinfección de vehículos de transporte en Cañuelas, que -según sostienen- se cobraría pese a que el servicio no se presta.

Por supuesto, los municipios peronistas vienen denunciando el «desfinanciamiento» del Gobierno, que no siquiera pudo evitar que las empresas de distribución eléctrica dejen de cobrar la tasa de alumbrado público, que los contribuyentes abonan dos veces (en la TSG y en la boleta de Edenor, en el caso de la Zona Oeste del GBA). Los propios intendentes buscaron ayuda en algunos jueces amigos para hacer respetar «convenios» previos, que se firmaron porque a las empresas le sirve contar con un ingreso fijo del municipio, que se descuenta de la factura del alumbrado.