Villa Luzuriaga: Le robaron la camioneta a una nena con parálisis y luego fueron a comer

Cuatro delincuentes, encapuchados y armados, amenazaron a una familia para llevarle la camioneta que terminaban de cargar frente a su casa. Entre las víctimas estaba una nena de diez años con parálisis que, en shock, pedía que «no se lleven mi auto».

Los padres de una nena por lo menos lograron bajar la silla en la que la movilizan. Los encapuchados también se llevaron las billeteras de la familia y usaron las tarjetas para consumir en un local de comida rápida cercano al lugar del asalto.

El hecho ocurrió en la mañana del viernes en la calle Perito Moreno al 3400, localidad de Villa Luzuriaga (La Matanza).

A pesar del violento episodio, no se registraron personas heridas. La Policía inició un operativo para identificar y localizar a los responsables, aunque hasta el momento no se registraron detenciones.

Las actuaciones que a su vez recayeron en la UFI Nº 12 del Departamento Judicial La Matanza, a cargo del fiscal Matías Marando.