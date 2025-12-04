Haedo: Los 40 años de la UIO, la excusa para un reencuentro con disidencias en Unión por la Patria

A menos de 48 horas de tener que definir quién asume la presidencia del Concejo Deliberante de Morón (éste viernes se realiza la jura de concejales electos el #7S), los máximos referentes del oficialismo local se cruzaron anoche en el Parque La Cantábrica de Haedo para participar de la fiesta por los 40 años de la Unión Industrial del Oeste.

El acto, que tuvo como principal orador al titular de la UIO, Edgardo Gámbaro, entregó placas de reconocimiento al exintendente Martín Sabbatella (Nuevo Encuentro), al ministro de Transporte de la Provincia, Martín Marinucci (Frente Renovador) y por supuesto al actual jefe comunal, Lucas Ghi (MDF), entre otros dirigentes, empresarios y comerciantes.

La gala permitió el reencuentro también de los concejales del bloque de Unión por la Patria, en tiempos de diálogo cortado. A tal punto que no es seguro que vayan a ponerse de acuerdo el viernes, lo que le abre una ventanita a los libertarios.

Pese a los últimos triunfos electorales, el peronismo tiene una diferencia exigua a favor. Metió cinco concejales en 2023 y siete éste año. Lo que hace un total de 12 bancas, es decir la mitad del recinto. En caso de empate, desnivela el voto doble de la Presidencia. Y de esa manera se podría definir al reemplazante de saliente Marcelo González, concejal del FR cuya continuidad estuvo en duda el mes pasado (en medio de una serie de movimientos dentro del bloque).

Hoy será la última sesión con la vieja conformación del HCD. Para tratar nada menos que la ordenanza Fiscal e Impositiva preparatoria, que propone un aumento del 30% en las tasas que pagan los contribuyentes. Un ajuste excesivo, de acuerdo a sondeos dentro del sabbatellismo y la oposición, ya que los tributos fueron aumentados éste año vía cláusula gatillo. Cláusula que algunos, incluso, quisieran eliminar, para que directamente se indexen por el IPC.

🏭🇦🇷 Estuvimos en el Parque Industrial La Cantábrica para celebrar los 40 años de la Unión Industrial del Oeste.



Quiero saludar especialmente a su presidente, Edgardo Gámbaro, y a toda la Comisión Directiva. Es un orgullo reencontrarnos con quienes, día a día, empujan el trabajo… pic.twitter.com/QVm60Fj8FG — Martín Sabbatella (@Sabbatella) December 4, 2025

La prueba de hoy será clave para mañana. Según admitieron fuentes del oficialismo, todavía no hay acuerdo por la Presidencia del Concejo. Este viernes volverán a jurar en UP: José María Ghi (que presidirá la Asamblea), Vanina Moro, Mariano Spina, Sibila Botti, Alfonso Martínez, María Sol Steinberg y Agustín Ramponelli. Le quedan dos años de mandato a Diego Spina, Claudio Román (ambos con licencia, hoy), Lorena Acevedo, Marcelo Notario y Florencia De Luca. Al bloque oficialista hay que sumarle al aliado Adrián Colonna (ex PRO) para completar trece escaños.

El problema es la puja interna y la rivalidad que se mantiene pese a haber ido todos juntos en la boleta (a la fuerza y tras haber presentado listas cortas por separado). Cinco ediles responden a Martín Sabbatella y seis a Ghi; dos al FR. El Nuevo Encuentro propondría un candidato para presidir el recinto, en alianza con el massismo. A su vez, viene sonando el nombre de Román (PJ), actual secretario de Control Comunal. Si no hay acuerdo, podrían quedar ambos en minoría ante una única propuesta de LLA. Pero eso sólo ocurriría si hay intención de daño, y de partir el bloque.

40 años no es nada

La gala en la sede de la UIO contó también con la presencia de la Federación Económica de la Provincia: Estuvieron su presidente, Camilo Alberto Kahale; el vice, Juan Carlos Uboldi; el secretario general Silvio Zurzolo; el prosecretario Leonardo Z. L. TascaM y la directora Gabriela Folino. Todos hicieron entrega de una placa conmemorativa a Edgardo Gámbaro, el heredero de una asociación que lleva en sus cimientos el nombre de Néstor Errandonea.

El Parque mismo se levantó de sus cenizas en plena crisis, una década después del cierre de la metalúrgica La Cantábrica. Contó entonces con mucho respaldo del gobierno de Eduardo Duhalde. El Estado todavía acompaña, con la entrega de tierras del FFCC cargas para la ampliación del Polo, en lo que se conoce como La Cantábrica II, un proyecto al que sólo le falta la inversión final. El cambio de uso de suelo y los convenios entre estados ya están saldados.